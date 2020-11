UGANDA. Arrestato il principale oppositore di Museweni

La pop star ugandese e candidato presidenziale Bobi Wine è stata arrestata, scatenando proteste a Kampala. Il politico dell’opposizione ha dichiarato che la polizia ha bloccato la sua auto e lo ha preso in custodia mentre era a fare campagna elettorale nell’Uganda orientale. Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, ha dichiarato di essere stato arrestato a Luuka in un tweet il 18 novembre, riporta The Independent.

I sostenitori di Wine sono scesi in strada nella capitale dell’Uganda, con la polizia che ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. Le strade sono state bloccate e sono bruciati de i pneumatici a Kampala durante le manifestazioni nella stessa giornata di mercoledì.

Non è ancora chiaro perché Wine, un cantante popolare che si candida a diventare il prossimo presidente dell’Uganda, sia stato arrestato: «Non ci è stato permesso di vederlo e non sappiamo cosa stia succedendo‚, ha detto Joel Ssenyonyi, il portavoce del partito politico di Wine, la Piattaforma dell’Unità Nazionale.

Solo poche settimane fa, Wine è stato trascinato fuori dalla sua auto dalla polizia e arrestato poco dopo essere stato certificato come candidato alle elezioni presidenziali. Gli uffici del trentottenne sarebbero stati oggetto di un’irruzione della polizia circa due settimane prima.

La pop star è stata arrestata molte volte negli ultimi anni, e ora sta correndo per togliere il posto all’attuale presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, che è al potere da più di tre decenni. Nel tweet sul suo arresto a Luuka, Wine ha detto: «Il prezzo della libertà è alto, ma lo supereremo sicuramente». Tre persone sono state uccise negli scontri tra le forze di sicurezza ugandesi e i manifestanti del 18 novnebre, ha detto la polizia, dopo l’ultimo arresto di Wine.

Trentaquattro persone, riporta Afp, sono state ferite anche nella capitale Kampala, perché la polizia ha usato gas lacrimogeni e armi letali contro i manifestanti, ha detto il portavoce della polizia Fred Enanga. La Croce Rossa ugandese ha detto in una dichiarazione che ha trattato più di 30 persone a Kampala in seguito a “risse che hanno coinvolto la polizia e le masse in rivolta”, tra cui 11 persone per ferite d’arma da fuoco.

Wine, soprannominato il “Presidente del Ghetto”, ha affrontato un’escalation di vessazioni da parte della polizia da quando ha annunciato la sua intenzione di sfidare Museveni. Le sue canzoni pop sulla giustizia sociale, la povertà e la corruzione hanno scosso il partito al potere e il suo patriarca Museveni, che a 76 anni è l’unico presidente che la maggior parte degli ugandesi abbia mai conosciuto.

Maddalena Ingroia