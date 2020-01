UCRAINA. Turismo radioattivo a Chernobyl

I visitatori hanno a disposizione solo cinque minuti per esplorare la sala di controllo quattro di Chernobyl, congelata nel tempo dal 26 aprile 1986, quando una serie di errori ha innescato il peggior incidente nucleare della storia. Prima di entrare nei corridoi oscuri e tortuosi che portano all’epicentro del disastro, devono prima cambiare i loro vestiti con una tuta sterilizzata.

Le autorità ucraine, riporta Efe, garantiscono la sicurezza della visita e insistono sul fatto che la dose massima di esposizione alle radiazioni nell’uomo è di 0,1 millisievert, mille volte inferiore a quella che la Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica, Icrp, considera dannosa per la salute. I bambini, le donne incinte e le donne che allattano non possono entrare nella centrale nucleare e tutti i visitatori devono compilare diversi moduli che accettano una dozzina di norme di sicurezza rigorose.

Prima dell’inizio della visita, i visitatori devono sottoporsi a un test di esposizione alle radiazioni; durante l’intera visita guidata, i turisti devono appendere al collo un rilevatore di radiazioni. Quando si avvicinano all’area intorno al reattore numero quattro, i visitatori hanno bisogno di un secondo dosimetro.

Durante tutta la visita ci sono una dozzina di punti di controllo con rilevatori di radiazioni che mostrano le aree da sottoporre a scansione. Ci vogliono solo cinque secondi, prima che la macchina riveli il risultato che si legge: non contaminato.

Chiunque entri nella centrale nucleare di Chernobyl è tenuto a indossare abbigliamento protettivo da capo a piedi, compresi calzini, due paia di pantaloni, una camicia, guanti, un berretto di stoffa, un casco e una maschera che impedisce alle persone di inalare particelle radioattive. Tutto è strettamente controllato. Un passo nella direzione sbagliata può portare all’immediata interruzione del tour.

Gli oggetti, come borse o macchine fotografiche, lasciati sul pavimento, rappresentano un rischio di contaminazione che può richiedere un processo di decontaminazione o addirittura essere distrutti.

Solo circa 1.500 persone che hanno assistito in prima persona all’incidente nucleare sono ancora vive, secondo i dati del Museo nazionale ucraino di Chernobyl.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole invertire l’immagine negativa di Chernobyl: «Dobbiamo trasformare il nostro problema in un vantaggio», ha detto Zelensky durante una recente visita alla centrale nucleare. Ha firmato un decreto per incentivare il turismo nella zona per creare un corridoio verde per il turismo attivo. Chernobyl ha sempre attratto persone curiose. Solo negli ultimi 5 anni, il numero di turisti che affollano i terreni morbosi si è moltiplicato per 12.

Anna Lotti