UCRAINA. I rapporti tra Kiev e Washington con Biden presidente

Nei rapporti con l’Ucraina, il presidente Donald Trump si è impegnato in aspetti molto concreti come i contratti per le aziende americane. Per soddisfare queste aspettative, l’Ucraina ha iniziato a importare carbone americano, ha acquistato armi e ha avviato colloqui con il ministro dell’Energia Rick Perry sulle importazioni di Gnl. Nonostante ciò, le relazioni politiche si sono deteriorate nel 2019 a causa del tentativo di Trump di coinvolgere l’Ucraina nella politica interna statunitense, con le presunte accuse sul figlio di Joe Biden. La diplomazia ucraina ha allontanato con successo Kiev dagli eventi negli Stati Uniti.

Tuttavia, le azioni degli Stati Uniti contro la Russia hanno fatto sì che le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina abbiano favorito quest’ultima. Nel luglio 2018, il segretario di Stato Mike Pompeo ha rilasciato la Dichiarazione di Crimea, nella quale ha sottolineato che gli Stati Uniti non riconoscono l’annessione della penisola da parte della Russia, riporta il Pism.

In qualità di vicepresidente dell’amministrazione Obama, Biden era responsabile della politica statunitense sull’Ucraina: Biden è quindi favorevole a sostenere il Paese, a condizione che si compiano progressi nell’introduzione di riforme democratiche e non a benefici finanziari a breve termine. Biden ha visitato l’Ucraina in molte occasioni, facendo ogni volta pressione sui politici ucraini per le riforme.

Le dichiarazioni della campagna elettorale di Biden indicano che la sua politica nei confronti dell’Ucraina sarà un elemento di dissuasione dalla politica aggressiva della Russia e di sostegno alle istituzioni democratiche nel mondo. Secondo Biden, è nell’interesse degli Stati Uniti aumentare il potenziale delle forze armate ucraine per aumentare i costi di una possibile escalation del conflitto da parte della Russia. Dopo la sua vittoria alle elezioni, Biden ha dichiarato la sua volontà di cooperare con la Francia e il Regno Unito per risolvere il conflitto nel Donbas, il che potrebbe significare che la sua amministrazione cercherà di elaborare un nuovo formato per i negoziati con la Russia con la partecipazione degli Stati Uniti.

Altro tema importante per l’amministrazione Biden nei rapporti con l’Ucraina sarà la lotta alla corruzione. La sua amministrazione eserciterà inoltre pressioni sull’Ucraina affinché porti avanti la riforma del sistema giudiziario, giudicato dagli ucraini e dagli esperti come l’istituzione più corrotta.

Kiev ha visto l’elezione di Biden come positiva, e il presidente Zelensky si è congratulato con lui il 7 novembre, subito dopo che il presidente eletto ha dichiarato la vittoria. Dal punto di vista ucraino, la politica statunitense sotto Trump è stata imprevedibile e ha comportato il rischio di sospendere il sostegno all’Ucraina per motivi politici.

A sua volta, Biden è visto in Ucraina come un politico favorevole all’Ucraina, e il suo programma coincide in gran parte con le aspettative ucraine, compresa la strategia di sicurezza nazionale. Inoltre, la questione più importante per l’Ucraina è la continuazione della deterrenza statunitense nei confronti della Russia e la sua presenza nella risoluzione del conflitto nel Donbass.

Oltre al supporto diplomatico, l’Ucraina conta di mantenere l’assistenza tecnica e formativa degli Stati Uniti per le sue forze armate e di concedere all’Ucraina lo status di grande alleato non Nato.

Anna Lotti