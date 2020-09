TURISMO. Nuove regole per l’Adventure Travel

Il World Travel & Tourism Council, Wttc, ha presentato l’ultima serie di misure volte a ricostruire la fiducia dei consumatori a livello globale, a ridurre i rischi e a incoraggiare il ritorno di Viaggi sicuri. Gli ultimi protocolli per il settore Travel & Tourism globale si concentrano sulle misure per garantire la riapertura del turismo d’avventura, che dovrebbe vedere un aumento di popolarità man mano che i viaggiatori cercheranno più esperienze uniche dopo Covid 19.

Il Wttc, che rappresenta il settore privato globale dei viaggi e del turismo, ha tenuto discussioni dettagliate con i principali stakeholder e organizzazioni per garantire il massimo buy-in, allineamento e implementazione pratica. Le misure aiutano a stabilire chiare aspettative su ciò che i viaggiatori possono sperimentare nella “nuova normalità”, che offre ambienti sicuri man mano che le restrizioni di viaggio vengono allentate.

Sostenuti dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, Unwto, i protocolli del Wttc tengono conto anche delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Oms, e del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Cdc, e del Wttc Safe Travels che riconosce le destinazioni, i paesi, le aziende e i governi di tutto il mondo che li hanno adottati.

I protocolli per l’industria del turismo d’avventura sono stati compilati sulla base di intuizioni e quadri di riferimento sviluppati dall’Adventure Travel Trade Association, Atta, in collaborazione con alcuni dei principali tour operator del segmento come Abercrombie & Kent, Eurotur, Intrepid e The Travel Corporation, Ttc, per sostenere la ripresa sicura, sana e responsabile del turismo d’avventura in tutto il mondo.

Nell’industria del turismo d’avventura rientrano ad esempio ciclismo, rafting, trekking, sci, snowboard, safari con la fauna selvatica e tour gastronomici. Non solo queste attività sono per lo più all’aperto, limitando così il tempo trascorso al chiuso; ma le dimensioni dei gruppi possono essere gestite in modo da consentire il distanziamento fisico. Si prevede che questo tipo di turismo vedrà una crescita nel paesaggio post-COVID.

Il Wttc ha suddiviso le nuove linee guida in quattro pilastri, tra cui la preparazione operativa e del personale, la fornitura di un’esperienza sicura, la ricostruzione della fiducia e l’implementazione di politiche di abilitazione.

Le misure annunciate includono:

Ridurre i limiti di capacità dei partecipanti per le attività, se necessario, per consentire l’allontanamento fisico

I livelli di difficoltà dell’attività assicurata non superino la capacità e l’abilità dell’ospite, diminuendo così la necessità di un eventuale salvataggio

Fornire una comunicazione chiara, coerente e aggiornata sui nuovi protocolli sanitari e igienici attraverso i canali dell’organizzazione, sia digitalmente che fisicamente attraverso una chiara segnaletica

Promuovere le applicazioni per la ricerca di contatti se richiesto dalla legislazione locale

Informare gli ospiti sul supporto disponibile in caso di domande o dubbi

Condividere le linee guida per gli ospiti prima del viaggio o dell’attività in modo digitale e di persona all’arrivo sulla base dei consigli delle autorità sanitarie, che possono includere l’uso di maschere o coperture per il viso, indicazioni sull’igiene delle mani ed evitare il contatto fisico. Considerare la possibilità di far riconoscere ai consumatori le linee guida

Incoraggiare gli ospiti ad acquistare i biglietti online, se possibile

Mantenere le stesse famiglie, o gli stessi membri delle prenotazioni di gruppo per tutte le attività per ridurre il rischio di esposizione per coloro che sono al di fuori di tale unità, ove possibile

Assicuratevi, ove possibile, che ogni ospite possa gestire il proprio equipaggiamento e la propria attrezzatura per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, gli ospiti dovrebbero essere incoraggiati a portare la propria attrezzatura o attrezzatura, come biciclette, sci e caschi, tra gli altri

Contatto fisico limitato e, ove possibile, file di attesa

Secondo il Rapporto sull’impatto economico 2020 del Wttc nel corso del 2019, Travel & Tourism è stato responsabile di un posto di lavoro su 10 (330 milioni in totale), contribuendo al Pil globale con un contributo del 10,3% e generando un posto di lavoro su quattro.

Maddalena Ingroia