TURCHIA. Il vice premier di Erdogan, Behceli, è il vero uomo forte di Ankara

Recep Tayyip Erdogan si sta sempre più affidando a Devlet Bahceli, il capo del Partito d’azione nazionalista, Mhp, che sta svolgendo un ruolo sempre più importante nella definizione delle sue politiche. E mentre Erdogan perde terreno nei sondaggi, l’influenza di Devlet Bahceli non fa che aumentare.

Erdogan, riporta Mei, ha stretto un’alleanza con Bahceli dopo le elezioni del giugno 2015, in cui l’Akp ha perso la maggioranza parlamentare per la prima volta in oltre un decennio a causa dell’ascesa del Partito Democratico Popolare Curdo, Hdp. Per corteggiare i voti nazionalisti, Erdogan ha ripreso la lotta contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Pkk, che in larga misura si era fermata dopo che Abdullah Ocalan, dal carcere, aveva chiesto il cessate il fuoco con Ankara nel 2013.

Oggi, il partito di Erdogan ha riconquistato la maggioranza parlamentare alle elezioni, il sostegno di Bahceli è stato importante anche nel 2017, quando con una esigua maggioranza Erdogan ha vinto il referendum che ha trasformato il sistema parlamentare in un sistema presidenziale; nel 2018, grazie al sostegno di Bahceli, Erdogan è stato rieletto presidente. Tuttavia, il sostegno dell’Mhp di Bahceli non sembra più sufficiente. Il partito ultra-nazionalista sta perdendo terreno, secondo un recente sondaggio, arrivando appena al 6,5 per cento, in netto calo rispetto all’11 per cento del giugno 2018. L’aiuto di Bahceli non ha impedito la perdita di quasi tutte le principali città a favore dell’opposizione nemmeno nelle elezioni locali dello scorso anno.

Ma Erdogan ha poche opzioni se non quella di rimanere con i nazionalisti. Le dimissioni in aprile del ministro degli Interni Suleyman Soylu, vicino all’Mhp, rivale del genero di Erdogan, Berat Albayrak, hanno fornito un esempio dell’influenza di Bahceli su Erdogan. Le dimissioni di Soylu sono avvenute dopo l’annuncio del coprifuoco del coronavirus. Soylu ha detto che la decisione di imporre il coprifuoco è stata presa da Erdogan e si è assunto la responsabilità della sua attuazione, con tutto il caos che mie è conseguito, ma non la decisione stessa, con grande dispiacere di Erdogan. Ma nonostante le pressioni del genero, Bahceli non ha voluto che Soylu fosse allontanando ed Erdogan non ha accettato le sue dimissioni. Più recentemente, Erdogan ha ascoltato gli appelli di Bahceli a non ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, contro; nonostante le sue uscite precedenti.

Erdogan ha poi recentemente dichiarato di essere disposto a reintrodurre la pena di morte e a cambiare la struttura della Corte costituzionale in seguito alle richieste di Bahceli. La Corte costituzionale è diventata un bersaglio per il leader Mhp dopo una lite tra Soylu e il presidente della corte per la sua decisione di cancellare una disposizione della legge sulle manifestazioni e gli incontri pubblici che vietava le manifestazioni e le marce sulle autostrade interurbane. Bahceli ha poi detto che la Turchia dovrebbe ripristinare la pena di morte poiché «non c’è altra opzione per combattere contro i crimini e i criminali che superano la soglia della paura».

Ma la mossa più favorevole che Erdogan ha fatto per Bahceli sono gli arresti dei politici dell’Hdp: nell’ultimo anno e mezzo, 47 dei 65 sindaci dell’Hdp eletti alle elezioni locali del 2019 sono stati rimossi e sostituiti da funzionari non eletti.

Graziella Giangiulio