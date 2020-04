TURCHIA. Il potere di Erdogan è vittima del COVID-19

I casi confermati di coronavirus in Turchia sono saliti a 82.329, ha detto il ministro della Salute Fahrettin Koca lo scorso 18 aprile, superando per la prima volta l’Iran, avvicinandosi al triste risultato della Cina.

Koca ha detto che sono morte 121 persone in più, portando il bilancio dei morti a 1.890; finora 10.453 persone sono guarite dal coronavirus, ha detto il ministro.

Il ministero dell’Interno ha anche esteso le restrizioni sui viaggi tra 31 città per altri 15 giorni a partire dalla mezzanotte di sabato, riporta al Arabiya.

Il coprifuoco teso a allentare la diffusione del coronavirus nelle più grandi città della Turchia ha scosso gli equilibri politici nel Paese. Il ministro degli Interni Suleyman Soylu ha rafforzato la sua posizione come potenziale successore del Presidente Recep Tayyip Erdogan, anche se ha fatto un pasticcio con il blocco e le sue dimissioni sono state respinte da Erdogan, riporta The Arab Weekly.

Il Ministro ha rassegnato le dimissioni dopo che centinaia di migliaia di turchi si sono precipitati a comprare alimentari il 10 aprile a seguito di un annuncio del ministero dell’Interno che ha dato ai cittadini solo due ore di preavviso prima dell’inizio del coprifuoco.

Il video postato sui social media ha mostrato una folla di acquirenti di fronte a negozi e panetterie che ignoravano tutte le regole di distanziamento sociale e le misure anti-coronavirus come le maschere facciali.

L’incidente ha quasi rallentato gli sforzi delle autorità turche per combattere la diffusione del virus; Soylu si è assunto la piena responsabilità; il coprifuoco di due giorni era stato pensato per tenere i cittadini di Istanbul e di altri 30 centri abitati, dove vivono 64 milioni di turchi su 80 milioni di persone, confinati nei loro appartamenti durante l’11 e il 12 aprile, soleggiato e caldo fine settimana di primavera. L’opposizione ha criticato duramente il governo per l’annuncio mal coordinato.

Il governo di Erdogan afferma di aver adottato misure decisive contro la pandemia da quando un mese fa è stato rilevato nel paese il primo caso di infezione da coronavirus. Scuole, università, ristoranti e molte aziende hanno chiuso, le preghiere nelle oltre ottantamila moschee della Turchia sono state vietate, ma l’opposizione accusa il governo di non aver voluto il lockdown per i forti timori di una crisi economica e ha quindi indebolito la lotta contro la pandemia, scatenando Erdogan che si è scagliato contro i media e l’opposizione, definiti come virus pericolosi.

Soylu, 50 anni, è stato nominato ministro degli Interni nell’agosto 2016. Si è unito all’Akp di Erdogan nel 2012, dopo essere passato dal partito democratico di centro-destra. Da allora, è diventato un potenziale successore di Erdogan e un rivale del genero del presidente, il ministro delle Finanze Berat Albayrak. Avendo guadagnato la reputazione di essere un leader forte e nazionalista di linea dura, Soylu è popolare nell’Akp e nel Partito del Movimento Nazionalista Mhp, alleato di Erdogan in parlamento. La sua popolarità al di fuori del partito di Erdogan significa che è l’unico membro del governo che può rivendicare una base di potere sostanziale.

Luigi Medici