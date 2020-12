TURCHIA. Biden cercherà di riavvicinarsi a Erdogan contro l’Iran

Bloomberg, recentemente, riportava l’imminente marcia indietro di Ankara verso l’Occidente a causa dei crescenti disaccordi con la Russia su Siria, Libia e Nagorno Karabakh. La pubblicazione sottolinea che, nonostante la partnership dimostrativa con Mosca, Erdogan intende iniziare a ripristinare i rapporti con l’Occidente, vedendo in lui un contrappeso alla Russia, i cui interessi sono sempre più in conflitto con quelli della Turchia.

Il leader turco associa speciali speranze per il successo di questo “capovolgimento” alla vittoria di Biden alle elezioni presidenziali americane, che “vanificheranno” la maggior parte delle iniziative di Trump, la cui presidenza è stata la principale crisi nei rapporti tra America e Turchia riporta Segodnya.ru.

In realtà, non c’è nulla di nuovo nel tentativo di Ankara di fare affidamento sull’assistenza degli Stati Uniti e della Nato nel confronto con la Russia.

Il presidente Erdogan ha sempre cercato di giocare sulle contraddizioni tra Stati Uniti e Russia, cercando di trarne vantaggio.

La crisi nei rapporti con Washington è iniziata non sotto Trump, ma sotto Obama, quando i servizi speciali americani avrebbero organizzato un fallito colpo di stato in Turchia. Trump ha cercato di normalizzare i rapporti con Ankara. Per questo, ha anche ridotto il sostegno alle formazioni armate curde e ha ritirato parte delle truppe dalla Siria. Ha più volte espresso la sua solidarietà al suo collega turco. Ma semplicemente non poteva permettere l’acquisto degli S-400 dalla Russia senza una risposta, sebbene la Turchia per gli Stati Uniti sia una testa di ponte vitale e alleata nella regione. Inoltre, l’interesse di Washington per Ankara non è inferiore a quello di Ankara a Washington. Soprattutto ora, nel contesto di un possibile aggravamento delle relazioni con l’Iran.

Inoltre, si può presumere che siano gli americani, prima di tutto, a lottare per riprendere la loro relazione con la Turchia.

Durante la recente guerra in Nagorno Karabakh, la Russia ha ricevuto chiari indizi dagli Stati Uniti e dall’Ue che l’Occidente non si sarebbe opposto con la forza se Mosca avesse risposto militarmente a Erdogan; ma non ha funzionato. Mosca non ha fatto scattare il trattato di difesa collettiva né quello che la lega a Yerevan, nonostante addirittura fosse stato distrutto un suo elicottero dagli azeri.

Ora ci si aspetta che la squadra di Biden spinga Ankara a essere più assertiva e dura con Mosca, promettendogli aiuto pieno.

Il giornale in lingua russa rigoda che secondo Bloomberg, con la partenza di Trump, tutte le affermazioni sugli S-400 possono essere tranquillamente dimenticate e le relazioni potrebbero riprendono da zero.

L’interesse americano si concretizza in questo: gli americani sono interessati alla partecipazione di Ankara a una possibile coalizione anti-iraniana.

Per Erdogan potrebbe prevedere la richiesta a Washington di sostenere la sua posizione nel conflitto con l’Ue sulla produzione di gas sulla piattaforma mediterranea e l’aggravarsi della situazione a Cipro.

Temi, questi, su cui Washington ha poco margine di manovra perché Erdogan ha portato le relazioni della Turchia con Francia e Germania agli estremi. Inoltre, Washington ha già dato una serie di garanzie alla Grecia per sostenerla nel confronto con i turchi.

Quindi, a Biden insediato, ci si potrebbe aspettare un’affascinante partita politico-diplomatica tra Washington e Ankara: pur volendo vincere a tutti i costi, i due possono facilmente raggiungere un consenso nell’affrontare la Russia.

Lucia Giannini