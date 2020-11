TURCHIA. Aumentano i tassi di interesse a sostegno della lira turca

La banca centrale turca ha aumentato il suo tasso d’interesse di riferimento di 475 punti base al 15% e si è impegnata a mantenere la sua resistenza all’inflazione, rispondendo alle alte aspettative dopo che il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha insediato un nuovo governatore e ha annunciato un nuovo approccio economico.

La lira è salita dell’1,5 per cento dopo che il comitato politico della banca ha detto che il suo passo “trasparente e forte” di rafforzamento abbasserà l’inflazione a due cifre, invertirà la dannosa tendenza alla dollarizzazione e l’aiuterà a ricostituire le riserve di valuta estera esaurite.

«La tenuta della politica monetaria sarà sostenuta in modo decisivo fino a quando non si otterrà un calo permanente dell’inflazione», ha detto la banca in un comunicato dopo un incontro politico visto come un test della capacità di Erdogan di stabilire un nuovo corso economico per la Turchia.

L’aumento dei tassi è stato il più brusco degli ultimi due anni e potrebbe sostenere la lira dopo aver toccato una serie di minimi record dall’estate. Ma potrebbe anche rallentare la ripresa economica dalle ricadute del coronavirus, riporta Al Jazeera. In risposta, la valuta si è stabilizzata a 7,599 contro il dollaro, da 7,71 – il più forte da settembre. Le obbligazioni sovrane in dollari hanno raggiunto nuovi massimi a otto mesi, mentre i credit default swap a cinque anni, una misura di rischio, sono scivolati ai minimi da marzo.

La lira ha raggiunto il 12% circa la scorsa settimana dopo l’insediamento di Naci Agbal e dopo che il ministro delle Finanze, il genero di Erdogan, si è improvvisamente dimesso. Erdogan ha a lungo accusato gli alti tassi di interesse di aver causato l’inflazione e ha ritenuto gli investitori stranieri responsabili delle disgrazie dell’economia.

Ma dopo la revisione a sorpresa della scorsa settimana ha detto che anche politiche “amare” sarebbero state adottate in quanto prometteva una nuova era di stabilità economica che avrebbe accolto gli investitori stranieri. I sondaggi mostrano che i problemi dell’economia, comprese due forti contrazioni in altrettanti anni, hanno eroso il sostegno alla coalizione di Erdogan. Un recente aumento dei casi Covid-19 e nuove restrizioni su alcune imprese potrebbero rallentare ulteriormente la crescita.

«L’aumento dei tassi è stato un importante primo passo per ristabilire la credibilità e dimostrare un approccio più ortodosso alla politica. Sarà fondamentale che questo slancio sia mantenuto», ha detto la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Luigi Medici