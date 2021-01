TUNISIA. Armi turche per l’esercito tunisino

Cinque aziende turche hanno venduto alla Tunisia materiale militare per un valore di 150 milioni di dollari negli ultimi tempi, dagli Uav ai carri armati. Alla fine di dicembre, Ismail Demir, presidente della presidenza delle industrie della difesa della Turchia, Ssb, ha detto che «la nostra industria della difesa ha fatto esportazioni significative verso la Tunisia negli ultimi giorni dell’anno. Sotto il coordinamento della nostra agenzia, cinque delle nostre aziende hanno firmato esportazioni per un totale di 150 milioni di dollari .

Stando a Defence Web, erano inclusi gli Uav Anka-S di Turkish Aerospace Industries, i veicoli corazzati Kirpi di Bmc, i veicoli corazzati Ejder Yalcin di Nurol Makina, veicoli di Katmerciler come autocisterne e trasportatori di carri armati, e sistemi elettro-ottici di Aselsan. Nel gennaio 2020, stando a Sipri, la Tunisia aveva ordinato nove veicoli blindati 4×4 Vuran 4×4 alla Bmc.

La Tunisia aveva precedentemente ordinato 70 veicoli blindati Ejder Yalcin da Nurol Makina nel 2016. Nel 2014 ha ordinato 100 veicoli Kirpi dalla Turchia, con consegne successive poco dopo.

Sempre nel gennaio 2020, un accordo per sei Uav Anka-S è stato finalizzato dopo una visita del presidente turco Recep Erdogan a dicembre 2020. L’accordo riguarda apparentemente tre sistemi che comprendono due aerei ciascuno e una stazione di controllo a terra del valore di circa 80 milioni di dollari. È il primo ordine di esportazione delle Turkish Aerospace Industries per questo modello di Uav.

I prodotti militari turchi si sono fatti strada nei paesi di tutto il mondo, compresa l’Africa, con i veicoli Kirpi in servizio in Libia e Somalia e i veicoli Katmerciler in Uganda. Nurol Makina ha avuto successo in Senegal con il suo Ejder Yalcin. Otokar, nel frattempo, ha venduto centinaia di veicoli in tutto il continente nel corso degli anni.

Nel dicembre 2020 Sipro ha elencato la Turchia come uno dei quattro esportatori di armi emergenti insieme a Brasile, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti. Questi fornitori emergenti tendono ad esportare armi principalmente verso paesi in Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente.

Luigi Medici