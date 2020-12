THAILANDIA. Per il Premier: “Il ritorno del COVID 19 è colpa dei clandestini”

Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha, il 22 dicembre, ha ritenuto responsabile del picco di casi di coronavirus l’immigrazione illegale, dopo la più grande epidemia del paese, che ha visto più di 1.000 infezioni, per lo più tra i lavoratori del Myanmar, di un mercato di frutti di mare vicino alla capitale.

Prayuth ha detto che questa settimana potrebbe annunciare nuove norme sanitarie in vista delle celebrazioni del nuovo anno e ha attribuito l’ultimo focolaio nella provincia di Samut Sakhon alle reti che contrabbandano persone in Thailandia, che finora ha avuto tra i più bassi casi di coronavirus del mondo, riporta Reuters.

«Quest’ultimo focolaio di infezioni a Samut Sakhon è dovuto principalmente a questi immigrati clandestini che hanno portato molto dolore al Paese», ha detto in un discorso televisivo. Prayuth ha detto che questa settimana incontrerà la sua task force COVID-19 e discuterà «ulteriori regolamenti che potrebbero essere appropriati per la situazione in evoluzione», senza elaborare.

I funzionari sanitari hanno segnalato 427 nuove infezioni da coronavirus il 22 dicembre e hanno esortato circa 1.000 persone provenienti da un quarto delle province del paese che hanno visitato il mercato di frutti di mare questo mese a contattare le autorità. «Ma non fatevi prendere dal panico. Chiunque ci sia andato dovrebbe essere testato«, ha detto il portavoce della task force Taweesin Wisanuyothin.

I nuovi casi comprendono 16 persone in otto province diverse, con cinque delle infezioni di Bangkok. Circa 397 casi di migranti, per la maggior parte provenienti dal Myanmar, una delle principali fonti di manodopera nell’industria dei prodotti ittici, che si sono aggiunti a un’epidemia emersa nel fine settimana, quando centinaia di test tra i lavoratori asintomatici sono risultati positivi.

Più di 1.100 casi sono stati fatti risalire al centro ormai chiuso, un’area commerciale dove decine di venditori trattano tipicamente gamberetti e altri frutti di mare per la distribuzione a livello nazionale. La Thailandia ha registrato fino al fine settimana circa 4.300 casi e appena 60 morti, un successo di contenimento attribuito in gran parte alla rapida rintracciabilità dei contatti e ai severi requisiti di ingresso e quarantena.

Le autorità hanno sospettato che alcuni lavoratori possano essere entrati illegalmente nel paese poiché le infezioni sono aumentate nella vicina Myanmar, dove sono stati registrati circa 117.000 casi. È inoltre noto che almeno una dozzina di cittadini thailandesi infetti sono tornati dal Myanmar nell’ultimo mese senza passare attraverso l’immigrazione o essere stati sottoposti a quarantena.

Tommaso Dal Passo