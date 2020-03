THAILANDIA. L’epidemia di Covid19 è tutta colpa dei caucasici

In Thailandia anche se i funzionari impongono nuove restrizioni ai viaggiatori in arrivo, tra cui nuovi certificati sanitari richiesti e le prove di assicurazione sanitaria, i caucasici sono sempre più spesso accusati di essere la causa dell’epidemia di covid19. Il ministro della Salute Anutin Charnvirakul ha accusato i turisti caucasici di aver infettato la Thailandia.

Il 12 marzo, Anutin ha dichiarato: «Il novanta per cento dei thailandesi indossa maschere. Tuttavia, nessuno dei caucasici indossa maschere. Questo è il motivo per cui il nostro Paese è stato infettato. Dovremmo stare più attenti ai caucasici che agli asiatici (…) In questo momento, in Europa è inverno, e con l’epidemia di coronavirus sono tutti fuggiti dal freddo e dal virus per entrare nella calda Thailandia. Molti di loro sono sporchi e non fanno la doccia»; il tweet, ripreso da Asia Times, è stato cancellato ore dopo essere stato ampiamente condannato.

Il ministero della Salute ha poi detto ai giornalisti che mentre in effetti l’account Twitter in questione apparteneva ad Anutin, il suo staff a volte ha postato dei tweet a suo nome; tuttavia, Anutin, che si ritiene abbia ambizioni da primo Ministro, non si è scusato pubblicamente; Il Ministro è ampiamente visto come la risposta ufficiale irregolare della Thailandia alla crisi coronavirus.

Le osservazioni razziste rischiano anche di colpire l’industria del turismo della nazione, già devastata, che contribuisce fino al 20% del prodotto interno lordo e si affida fortemente ai viaggiatori occidentali che spendono molto.

I funzionari si sono contraddetti a vicenda in merito a varie restrizioni, anche su questioni chiave, come ad esempio se le restrizioni di viaggio sono state imposte o meno ad alcuni Paesi.

Mentre le autorità sanitarie hanno indicato che la maggior parte dei nuovi casi sono stati trasmessi localmente dai thailandesi che di recente hanno viaggiato in paesi fortemente infetti, tra cui Italia, Giappone e Corea del Sud, gli occidentali sono comunque i più colpevoli. Questa settimana le autorità hanno annunciato la chiusura di tutte le scuole a livello nazionale e, a Bangkok, di luoghi di intrattenimento come bar, sale massaggi e stadi sportivi dal 18 al 31 marzo.

Non è stato subito chiaro da dove Anutin, un magnate dell’edilizia piuttosto che un professionista del settore medico, abbia tratto la sua statistica del 90% per i thailandesi che indossano la maschera.

Finora non sono stati segnalati casi di Covid-19 tra i viaggiatori europei o nelle zone balneari e nelle località di villeggiatura montane che tendono ad andare in vacanza.

Luigi Medici