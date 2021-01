TAIWAN. Guerra dell’informazione di Pechino per prendere Taipei

La Cina ha intrapreso una “guerra dell’informazione” contro Taiwan usando disinformazione e un esercito di troll online come armi per influenzare l’opinione pubblica a favore di Pechino. Il rapporto è stato pubblicato dall’Institute for National Defence and Security Research, un think tank finanziato dal governo ripreso dall’agenzia Ani.

Vi si afferma che l’effetto della guerra era stato limitato a causa del forte sentimento anti-Pechino, e si esorta il governo di Taiwan a stare in guardia nel caso in cui Pechino avesse iniziato a influenzare il sentimento dell’opinione pubblica verso le future decisioni politiche, riporta il South China Morning Post.

Il think tank ha detto che Pechino stava cercando di usare sia canali ufficiali che non ufficiali, comprese le organizzazioni dei media taiwanesi e internazionali e i social media, per alimentare la disinformazione pubblica nel tentativo di alimentare il risentimento verso il governo del presidente Tsai Ing-wen: «La guerra dell’informazione lanciata dai comunisti cinesi è diventata più aggressiva nel 2020, come dimostra il suo impiego di piattaforme di social media per diffondere la disinformazione e creare confusione cognitiva attraverso l’intensificazione delle intimidazioni militari», ha detto il think tank nel suo rapporto annuale pubblicato a fine dicembre 2020.

La Cina ha cercato di utilizzare il principio “un paese, due sistemi” usato a Hong Kong come modello per l’unificazione tra le due sponde dello Stretto, una missione che Xi Jinping spera di portare a termine prima di lasciare l’incarico, ma vedere cosa è successo a Hong Kong ha spaventato i taiwanesi e minato gli sforzi per influenzare l’opinione pubblica, secondo l’istituto.

Nel report si dice che il governo dovrebbe istituire un sistema completo di controllo dei fatti per prevenire la disinformazione.

Pechino rivendica la piena sovranità su Taiwan, una democrazia di quasi 24 milioni di persone situata al largo della costa sudorientale della Cina continentale, nonostante il fatto che le due parti siano state governate separatamente per più di sette decenni.

Il presidente cinese Xi Jinping ha già chiarito le sue intenzioni su Taiwan, avendo giurato di non permettere mai all’isola di diventare indipendente e rifiutando di escludere l’uso della forza se necessario.

