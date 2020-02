SUDAN. I rapporti con Israele alla luce dell’incontro Netanyahu – Al-Burhan

L’incontro del presidente del Sovrano Consiglio sudanese, il tenente generale Abdel Fattah Al-Burhan, con il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in Uganda, ha scatenato una tempesta politica in Sudan. Il governo sudanese ha annunciato che Al-Burhan, non ha promesso a Netanyahu di «normalizzare le relazioni» tra i due paesi durante il loro incontro in Uganda.

Al-Burhan ha incontrato Netanyahu lunedì scorso nella città ugandese di Entebbe senza informare il consiglio di sovranità di transizione, che si è formato alcuni mesi fa dopo l’espulsione dell’ex presidente Omar al-Bashir nell’aprile 2019 dopo un movimento di protesta senza precedenti.

L’ufficio di Netanyahu ha dichiarato sempre lunedì di essere d’accordo con Al-Burhan di «avviare la cooperazione per raggiungere la piena normalizzazione nelle relazioni tra i due paesi». Giovedì, il governo di transizione sudanese ha confermato che l’incontro è stato condotto “a titolo personale” da Al-Burhan: «Il capo del Sovrano Consiglio ci ha assicurato (…) di non aver preso alcun impegno, di promettere di normalizzare o di stabilire relazioni diplomatiche” con Israele», ha detto in una conferenza stampa il Ministro della Cultura e dell’Informazione sudanese Faisal Muhammad Saleh.

Saleh ha spiegato che «la questione delle relazioni con Israele è una questione che va oltre i poteri del governo di transizione con un mandato limitato». Il governo Abdullah Hamdok si è formato pochi mesi dopo che Bashir è stato estromesso. E l’esercito sudanese aveva precedentemente annunciato il suo sostegno a un incontro tra Netanyahu e Al-Burhan, che ha chiarito martedì che l’obiettivo dell’incontro era «mantenere la sicurezza nazionale sudanese».

Da parte sua, Sadiq al-Mahdi, leader del Partito Umma (la Nazione), ha espresso il suo rifiuto di questo incontro: «Confermiamo il nostro rifiuto dell’incontri di normalizzazione, poiché è dannoso per l’interesse nazionale, arabo e islamico, e per questo lo opponiamo fermamente e le sue conseguenze sono di innescare la sedizione in Sudan», ha detto l’ex primo ministro ai giornalisti giovedì.

Al-Mahdi ha invitato il presidente del Consiglio di sovranità a «rivedere la sua posizione sulla riunione». «Chiudiamo completamente la porta a qualsiasi normalizzazione con Israele», ha poi aggiunto.

Il Sudan si è finora impegnato a boicottare Israele a causa della sua occupazione dei territori palestinesi. L’organizzazione di liberazione palestinese ha considerato l’incontro tra Netanyahu e Al-Burhan come una «pugnalata alle spalle del popolo palestinese».

L’analista politico libanese Nidal Al-Sabaa ha commentato l’incontro tra Netanyahu e Al-Burhan, sottolineando che l’ex presidente sudanese Omar Al-Bashir ha tenuto incontri segreti con Israele sotto l’egida turca: «Non dovremmo dimenticare che Omar Al-Bashir è stato il primo a tenere incontri segreti con Israele sotto la sponsorizzazione turca, come Istanbul ha visto alla fine del 2018 il primo incontro tra un inviato straniero israeliano, Bruce Kisdan e una delegazione sudanese guidata da un assistente dell’ex direttore della sicurezza Muhammad Atta, mediata da un uomo d’affari turco vicino a Erdogan», ha detto Al-Sabaa in un tweet.

Nel frattempo, Youssef Serag El-Din, scrittore e analista politico, ha detto in dichiarazioni televisive che l’incontro ha creato controversia nei circoli politici e nei media in Sudan, aggiungendo che l’incontro ha rivelato che c’è una crisi nel programma di lavoro del governo sudanese.

Marwa Mohammed

Corrispondente dal Cairo