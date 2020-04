SUDAFRICA. Aumentate le squadre per i tamponi nelle township

Il governo sudafricano sta inviando squadre di medici per effettuare i test nelle township del paese, mentre intensifica gli sforzi per contenere la diffusione del coronavirus, ha detto il ministro della salute Zweli Mkhize, ripreso da DefenceWeb.

I funzionari sudafricani hanno imposto alcune delle più severe restrizioni sul continente per combattere il virus, tra cui il dispiegamento della forza di difesa nazionale per sostenere la polizia durante il blocco di 21 giorni iniziato venerdì scorso. Mkhize ha detto che la preoccupazione per la trasmissione interna del virus nelle township, dove le condizioni di affollamento offrono un fertile terreno fertile per il coronavirus, significava che la risposta doveva essere intensificata.

«Non andremo in tutte le township allo stesso tempo, ma ci rivolgeremo a quelle in cui vogliamo affrontare i casi identificati di persone o contatti positivi (…) Stiamo intensificando l’intervento», ha detto Mkhize.

Il Ministro ha detto che i team per i test si sarebbero inizialmente concentrati sui “punti caldi” dove i tassi di infezione erano più alti e sarebbero stati sostenuti da organizzazioni non governative. Ha detto che il numero di casi confermati in Sudafrica è salito a 1.353 con cinque morti, in aumento rispetto ai tre decessi annunciati lunedì scorso dal presidente Cyril Ramaphosa.

Mkhize ha detto che il governo sperava di raddoppiare le dimensioni delle sue squadre di rintracciamento, da circa 5.000 unità, con l’aiuto di operatori sanitari comunitari, infermieri e ong.

Gli operatori sanitari stanno prendendo tamponi da persone con sintomi di covid19 nella città di Alexandra, a Johannesburg.

Già una serie di pazienti sono stati portati via dalle ambulanze che attendono nei pressi dei luoghi dove si effettuano i test.

La percezione nelle township del covid19 è sintetizzabile nelle parole di un uomo che vive nella zona interessata dai test: «Questa malattia è una malattia grave, la gente sta morendo, quindi prima di ottenere i risultati si ha paura perché non si sa da che parte si sta.»

Luigi Medici