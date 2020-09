STATO ISLAMICO. Daesh prosegue l’espansione in Africa

Lo Stato Islamico continua ad espandersi a livello globale con una ventina di affiliati, nonostante sia stato costretto a lasciare la Siria e l’uccisione dei suoi leader, ha detto giovedì un alto funzionario statunitense dell’antiterrorismo.

Il gruppo estremista «ha ripetutamente dimostrato la capacità di riprendersi dalle gravi perdite degli ultimi sei anni, affidandosi a un gruppo di comandanti di medio livello, a reti clandestine estese e alla pressione dell’antiterrorismo per perseverare nel suo disegno», ha detto Christopher Miller, direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, pubblicata sul sito del Dni.

Dall’uccisione, nell’ottobre 2019, di Abu Bakr al-Baghdadi e di diverse altre figure di spicco, il nuovo leader Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla è stato in grado di dirigere e ispirare nuovi attacchi da parte dei suoi affiliati più lontani, ha dichiarato Miller durante un’audizione dell’Homeland Security Committee.

Recentemente il gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’uccisione di sei operatori umanitari francesi e delle loro due guide locali in Niger il 9 agosto. All’inizio del mese, ha rivendicato un attacco nella città tunisina di Sousse, uccidendo un poliziotto e ferendone un altro.

All’interno della Siria e dell’Iraq, ha detto Miller, Daesh ha tenuto «un ritmo costante» di assassinii e di attacchi a mano armata, con mortai e bombe. Tra questi, a maggio, c’è stata un’operazione che ha ucciso e ferito decine di soldati iracheni.

Miller ha detto che il gruppo ha realizzato su questo successo una serie di prodotti mediatici, utilizzati per dimostrare che i jihadisti erano ancora organizzati e attivi. Ha poi aggiunto che il gruppo è ora concentrato sulla liberazione di migliaia di suoi membri e delle loro famiglie dai campi di detenzione nel nord-est della Siria, in assenza di un processo internazionale coordinato per affrontarli.

Al di fuori della Siria e dell’Iraq, il web globale dell’ISIS «ora comprende circa 20 filiali e reti», ha detto Miller; ed è molto presente in Africa, come ha sottolineato l’attacco in Niger. Daesh cerca di attaccare anche obiettivi occidentali, dice Miller, ma finora un efficace lavoro di contrasto al terrorismo ha impedito che ciò avvenisse.

Lucia Giannini