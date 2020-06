SOCIAL MEDIA. Twitter elimina oltre 23mila account cinesi

Twitter ha rimosso 23.750 account sostenuti dalla Cina nell’ultima azione tesa a combattere le campagne di disinformazione sulla sua piattaforma – un numero molto maggiore di quelli di altri paesi come la Russia e la Turchia. La piattaforma statunitense di social media il 12 giugno ha dichiarato che sono stati rimossi 1.152 account collegati alla Russia e almeno 7.340 account collegati al governo turco. Questi account diffondevano, secondo Twitter, narrazioni ingannevoli o politiche favorevoli ai governi in carica.

Il passo segue la rimozione di 936 account Twitter sostenuti dalla Cina nell’agosto dello scorso anno. Secondo Twitter, dietro entrambe le reti c’era lo stesso attore statale: «L’intera rete è stata coinvolta in una serie di attività manipolative e coordinate (…) Stavano twittando prevalentemente in lingua cinese e diffondendo narrazioni geopolitiche favorevoli al Partito Comunista Cinese, mentre continuavano a spingere narrazioni ingannevoli sulle dinamiche politiche di Hong Kong», ha detto la società in un comunicato stampa sulla recente rimozione, riporta Scmp.

Gli account cinesi sospesi facevano parte di una rete più ampia di circa 150.000 account spam, che, secondo la società di social media, sono stati bloccati in anticipo e rimossi prima che guadagnassero terreno su Twitter. Twitter e altre aziende tecnologiche, come Facebook, sono sempre più esaminate per la loro gestione di piattaforme pubbliche online che potrebbero essere utilizzate in modo improprio per campagne di disinformazione sostenute dallo stato o per diffondere discorsi che incitano all’odio e alla violenza.

L’analisi di Twitter sugli account e sui loro contenuti è stata effettuata dall’Australian Strategic Policy Institute, Aspi, e dallo Stanford Internet Observatory. Secondo Twitter, questo archivio di operazioni di informazione legate allo stato è l’unico nel suo genere fornito da qualsiasi azienda tecnologica. Per Aspi la campagna di influenza condotta dagli account collegati allo stato in Cina ha mostrato persistenza e crescente sofisticazione. Un’analisi dei 23.750 account rimossi ha rivelato che il 78,5% non aveva seguaci e il 95% aveva meno di otto seguaci. Hanno inviato quasi 350.000 tweet.

I tweet su Hong Kong hanno raggiunto la percentuale più alta, 32%; i tweet sulla malattia del coronavirus hanno rappresentato il 7% dei tweet. I resoconti hanno anche pubblicato contenuti sui disordini civili negli Stati Uniti, cercando di creare un’equivalenza morale tra gli Stati Uniti e la Cina in termini di soppressione delle proteste a Hong Kong.

Lucia Giannini