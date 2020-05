SOCIAL MEDIA. La guerra delle videochiamate ai tempi del COVID

La popolare piattaforma di messaggistica WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha aumentato il 27 aprile da quattro a otto il numero di persone che possono partecipare a una videochiamata, decisione presa in arrivo in un momento in cui l’app sta perdendo terreno rispetto ad altri concorrenti come Zoom e Google Hangout.

L’app di messaggistica mobile ha detto che per potersi muovere oltre il precedente limite di quattro partecipanti, tutti i cellulari partecipanti alla chiamata dovranno avere installato la versione più recente di WhatsApp e la videocall dovrà essere avviata da un gruppo di amici che già esiste sull’app come video o chiamata vocale a cui si aggiungeranno altre persone, riporta Efe.

La piattaforma acquisita da Facebook nel 2014 gode di grande popolarità in tutto il mondo come mezzo per lo scambio di messaggi audio scritti e registrati, ma durante la crisi del coronavirus è rimasta indietro nell’ambiente delle videocall, che nelle ultime settimane è schizzato verso l’alto. Alternative come Zoom, Houseparty, Google Hangouts, Skype e FaceTime stanno vivendo una crescita enorme in termini di utenti, ma WhatsApp sembra essere in ritardo in termini di crescita.

La scorsa settimana, Vodafone ha pubblicato i dati sulla Spagna, indicando che dal 9 marzo l’utilizzo di Zoom è cresciuto del 4.979 per cento, Google Hangout del 4.684 per cento e Skype dell’1.216 per cento, mentre WhatsApp Video è cresciuto “solo” del 388 per cento.

Con il recente aggiornamento, WhatsApp sta cercando di rendere il suo servizio più attraente per i grandi meeting virtuali, ma il suo limite di otto partecipanti è ancora molto al di sotto dei limiti offerti dai concorrenti: 32 per FaceTime, 50 per Skype e fino a 100 per Zoom.

In un altro tentativo di riconquistare il terreno perduto, Facebook ha lanciato la scorsa settimana un nuovo servizio di teleconferenza: Messenger Rooms. Questo sistema permette di effettuare videoconferenze con un massimo di 50 partecipanti (le chiamate su Messenger, anch’esso di proprietà di Facebook, attualmente permettono solo otto partecipanti), anche se per il momento il numero è molto ridotto e il limite è diverso per ogni utente.

Come nel caso di Zoom, gli utenti di Messenger Rooms possono invitare altri partecipanti a partecipare alle videoconferenze attraverso un link che può essere condiviso sia dal proprio cellulare che dal computer, e non è necessario scaricare alcuna applicazione o creare un account (e non è nemmeno necessario un account Facebook) per partecipare. Il nuovo servizio è completamente gratuito, non c’è limite alla durata delle videoconferenze e comprende funzioni come la realtà aumentata e filtri di immagine e colore.

L’annuncio di Facebook è arrivato due giorni dopo che Zoom, che fino alla crisi del coronavirus era un’app minore e relativamente sconosciuta, ha raggiunto la soglia dei 300 milioni di utenti a causa dell’enorme aumento di attività registrato nei mesi di marzo e aprile con la maggior parte della popolazione mondiale in quarantena.

