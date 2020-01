SIRIA. Il russo impazza nelle scuole siriane

Omar al-Tawil, un quindicenne di Damasco, è uno dei 24.000 giovani siriani che imparano il russo a scuola, dopo che il Paese ha aggiunto al programma di studi la lingua del più potente alleato del governo.

Molti giovani in Siria, dove Mosca è intervenuta nel 2015 per aiutare il Presidente Bashir al-Assad a riconquistare il territorio, sono ansiosi di studiare il russo per poter viaggiare in Russia o lavorare in aziende russe che si aspettano di incontrare in Siria in futuro, riporta Reuters.

«All’inizio non capivamo nulla e quando abbiamo sentito le prime parole abbiamo iniziato a ridere… è stata dura (…) Gli insegnanti ci stanno aiutando ad amare questa lingua» ha detto il ragazzo.

Radwan Rahhal, coordinatore della lingua russa presso il ministero dell’Istruzione siriano, ha detto che la domanda di classi supera l’offerta: «Abbiamo più di 24.000 studenti che stanno imparando il russo e il numero è in aumento. Ma non possiamo espanderci più di così nel frattempo, a meno che non disporremo di più insegnanti».

Il ministero dell’Istruzione siriano ha aggiunto il russo come seconda lingua straniera opzionale nelle scuole dopo l’inglese o il francese nel 2014. I laureati in letteratura russa che vogliono insegnarla frequentano corsi speciali sotto la supervisione di esperti di Mosca.

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Siria la scorsa settimana, per la seconda volta dall’intervento decisivo di Mosca, e ha incontrato Assad a Damasco, all’interno del centro di comando russo.

Il sostegno di Mosca e di Teheran ha aiutato Assad a riconquistare quasi tutto il territorio perso dai ribelli che hanno cercato di rovesciarlo in una guerra civile nata dalla repressione delle proteste dell’opposizione quasi nove anni fa.

Secodo il Daily Sabah circa 20.000 studenti privati dell’istruzione per molti anni a causa dell’occupazione del nord della Siria hanno iniziato a riempire le classi dopo che la zona è stata liberata.

Gli studenti di Tal Abyad e Ras al-Ayn hanno iniziato la loro istruzione nelle scuole rinnovate sotto l’ufficio del governatore della provincia di Şanlıurfa, al confine con la Siria, attraverso il suo centro di supporto e coordinamento siriano.

Mentre 790 insegnanti e 15.200 studenti continuano la loro formazione in 160 scuole di Tal Abyad, circa 172 insegnanti e 4.720 studenti stanno affollando 20 scuole nella città di Ras al-Ayn, ha aggiunto la dichiarazione.

Anna Lotti