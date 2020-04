SINGAPORE. Picco dei casi di COVID-19 nei dormitori per stranieri

Singapore ha registrato il record di 942 nuovi casi di Covid-19, la “stragrande maggioranza” dei quali legati a dormitori affollati che ospitano lavoratori stranieri, tra cui diversi indiani. Circa 300mila lavoratori a basso salario, per lo più provenienti dall’Asia meridionale, lavorano a Singapore nella costruzione e nella manutenzione.

La maggior parte di loro vive insieme in enormi complessi di dormitori alla periferia della città che hanno contribuito a costruire, riporta l’indiano The Telegraph. Tredici di questi dormitori sono stati isolati per prevenire la diffusione del virus. Solo 14 dei nuovi casi sono cittadini di Singapore e residenti permanenti.

Il ministero della Salute, il 17 aprile, ha anche espresso preoccupazione per i casi non collegati di Covid-19, affermando che i test su un campione di individui presso le strutture di assistenza primaria hanno rilevato diverse diagnosi positive, che indicano «casi non rilevati nella comunità. Siamo particolarmente preoccupati che sia sempre più difficile collegare i nuovi casi e identificare la fonte dell’infezione (…) Infatti, il numero di casi non collegati nella comunità è leggermente aumentato, passando da una media di 19 casi al giorno nella settimana precedente a una media di 22 al giorno nella settimana passata», ha detto il Ministero.

Il numero medio di nuovi casi al giorno nella comunità è sceso a 32 nell’ultima settimana, dai 40 della settimana precedente. A Singapore sono morte 11 persone a causa di complicazioni legate a Covid-19. I nuovi casi, registrati il 18 aprile, portano a 5.992 il totale della città-stato, che è in isolamento parziale.

Il primo Ministro Lee Hsien Loong, riporta Pbs, ha detto che ci vorrà del tempo per spezzare la catena di trasmissione nei dormitori. Ha scritto su Facebook che la stragrande maggioranza dei casi tra i lavoratori migranti sono stati miti, dato che i lavoratori sono giovani. Anche se si prevede che i casi nei dormitori continueranno ad aumentare in mezzo ai test del virus in corso, Lee ha detto che il governo sta costruendo le sue strutture sanitarie e di isolamento per gestire il carico.

Più di 200mila lavoratori migranti provenienti dal Bangladesh, dall’India e da altri paesi asiatici vivono in dormitori a Singapore che ospitano fino a 20 persone per stanza con strutture in comune. Decine di migliaia di lavoratori sono stati messi in quarantena nei loro dormitori, mentre alcuni sono stati trasferiti in luoghi più sicuri per ridurre l’affollamento.

Lee ha detto che ci sono stati segnali precoci che l’isolamento parziale di Singapore fino al 4 maggio sta contribuendo a ridurre il numero di nuovi casi. Ma ha detto che il governo è preoccupato per i casi nascosti che circolano tra la popolazione e ha esortato i cittadini a fare la loro parte.

Maddalena Ingroia