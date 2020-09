SINGAPORE. La Pandemia scatena la xenofobia

La perdita di posti di lavoro da record sta mettendo alla prova l’apertura di Singapore ai talenti globali, amplificando il disagio locale con i lavoratori stranieri già evidente prima che la pandemia da Covid-19 facesse entrare la ricca città-stato in una profonda recessione.

Sotto pressione per rilanciare l’economia e creare posti di lavoro, i responsabili politici stanno rispondendo con cautela con nuove misure per sostenere le assunzioni locali, lasciando la porta aperta ai lavoratori stranieri qualificati necessari per competere in vari settori hi tech. L’occupazione totale nella città-stato è scesa di 129.100 unità nella prima metà del 2020, mentre il tasso di disoccupazione complessivo è salito al 2,8% a giugno. Nel primo semestre dell’anno il tasso di disoccupazione è salito a 11.350, mentre Singapore Airlines ha recentemente annunciato l’intenzione di tagliare 4.300 posti di lavoro, pari a circa il 20% del personale, riporta Asia Times.

All’inizio di settembre, il primo Ministro Lee Hsien Loong ha sottolineato in un discorso al Parlamento che, mentre il suo governo «sarà sempre dalla parte dei singaporiani», la città-stato deve resistere alle pressioni per «voltarsi verso l’interno», mentre le politiche di salvaguardia dei posti di lavoro di Singapore vengono adeguate sulla scia della crisi economica indotta dalla pandemia. Il People’s Action Party, che ha vinto le elezioni a luglio con la promessa di dare priorità alla creazione di posti di lavoro, deve ora dare una risposta alle rimostranze della forza lavoro di lunga data senza appesantire i datori di lavoro o tagliare la manodopera straniera e gli investimenti necessari per sostenere la ripresa economica a lungo termine della nazione insulare.

Il successo di Singapore come centro di affari globale si è basato sulla sua apertura ai flussi globali di capitali e di lavoro, una formula che è sotto una pressione senza precedenti nell’era Covid-19. La pandemia ha messo sotto i riflettori i lavoratori migranti a basso salario spesso impiegati nel settore delle costruzioni, che rappresentano circa il 95% delle 57.500 infezioni registrate nella città-stato.

Le questioni legate all’aumento dell’immigrazione e alla manodopera straniera qualificata hanno invece alimentato un dibattito politico che ha toccato la xenofobia, in particolare nei confronti dei migranti professionisti provenienti dall’India, che vengono considerati sovrarappresentati in settori ben pagati come l’informatica e le banche.

I partiti dell’opposizione hanno aumentato notevolmente la loro percentuali di voti alle urne dopo aver fatto pressione sul Pap sull’immigrazione e sulle questioni dei lavoratori stranieri durante la campagna elettorale. Ad agosto, il governo aveva dichiarato che avrebbe innalzato la soglia minima di salario mensile richiesta alle aziende per ottenere un permesso di lavoro per i professionisti stranieri, noto come Employment Pass, a 4.500 dollari singaporeani da 3.900 dollari. Per gli espatriati nel settore finanziario, lo stipendio minimo è stato aumentato a 5.000 dollari singaporeani in un primo momento specifico per il settore.

Nell’ambito del piano di incentivazione alla crescita dell’occupazione da 1 miliardo di dollari singaporeani, presentato il mese scorso, le aziende che assumeranno dipendenti locali nei prossimi sei mesi avranno diritto a ricevere compensazioni pari al 50% degli stipendi delle persone di 40 anni e oltre e fino al 25% per le assunzioni locali più giovani nei prossimi 12 mesi, con un tetto massimo.

Nel contesto della guerra fredda tra Pechino e Washington, Singapore rischia di essere stritolata nel mezzo visto che molti giganti cinesi vedono nella città stato un modo per evitare le conseguenze del confronto.

I non residenti, compresi i lavoratori stranieri, rappresentavano 1,68 milioni su una popolazione totale di 5,7 milioni di abitanti, secondo le statistiche ufficiali pubblicate nel giugno 2019. La crescita dell’occupazione straniera è aumentata costantemente nell’ultimo decennio, a parte il periodo tra il 2016 e il 2018, dove il numero di stranieri che lavorano a Singapore è diminuito.

L’occupazione straniera è diminuita del 5,7% rispetto al calo del 2,7% dell’occupazione locale nella prima metà del 2020, secondo i dati del Ministero del Lavoro, sottolineando le misure governative per dare priorità alla conservazione dei dipendenti locali. Nello stesso periodo l’occupazione totale ha subito una contrazione del 3,7%, la più grande riduzione semestrale mai registrata.

I recenti dati del mercato del lavoro mostrano che i lavoratori a basso salario rappresentano il 49,2% delle riduzioni di personale nel secondo trimestre dell’anno, quando era in vigore un blocco parziale o “interruttore automatico” per contenere la diffusione della Covid-19.

Maddalena Ingroia