SINGAPORE. Implode il settore Oil a causa della Pandemia

L’implosione di uno dei più grandi trader petroliferi di Singapore, Hin Leong Trading, sta creando uno tsunami nel settore delle materie prime della città-stato, mentre i mercati petroliferi globali soffrono un duplice colpo: un eccesso di offerta e una domanda distrutta da una pandemia.

I finanziatori locali stanno ora riducendo la loro esposizione nei confronti di tutti gli operatori del settore, aumentando le domande sulla resilienza dello status di Singapore come centro globale del commercio petrolifero.

Recentemente il magnate dell’energia Lim Oon Kuin ha stupito i creditori questo mese quando ha ammesso di aver personalmente nascosto 800 milioni di dollari in perdite di futures petroliferi.

La polizia di Singapore ha aperto un’indagine: Hin Leong e la sua filiale marittima, Ocean Tankers, hanno chiesto la tutela del fallimento quando i finanziatori, tra cui 23 banche diverse, hanno respinto la proposta di estendere le sue agevolazioni creditizie e di concedere una moratoria di sei mesi sui debiti di 3,85 miliardi di dollari, riporta Asia Times.

Si dice che HSBC abbia la più grande esposizione al crollo dell’impero commerciale di Lim, mentre i tre maggiori finanziatori della città-stato, Dbs Group, Ocbc Bank e United Overseas Bank, sarebbero debitori di un totale di 680 milioni di dollari. Quando lo scandalo Hin Leong è venuto alla luce, i contratti a termine grezzi del West Texas Intermediate statunitensi per maggio sono precipitati per la prima volta finendo in negativo.

La caduta di Hin Leong segue una serie di scandali nella città-stato che negli ultimi anni ha visto crollare Noble Group, Agritrade International e Petro-Diamond Singapore. Le banche si stanno ora ritirando dal settore scarsamente regolamentato, poiché il Covid-19 aggrava i problemi che colpiscono la domanda e l’offerta di petrolio.

Il ritiro del credito bancario commerciale potrebbe minacciare i modelli di business dei commercianti di petrolio, che si affidano a prestiti pesanti per alimentare le transazioni ad alto volume in previsione dei flussi di cassa. Le aziende devono anche affrontare spese di stoccaggio che stanno volando per le loro scorte di petrolio, poiché il blocco del coronavirus fa scendere la domanda di carburante a livelli ineguagliabili.

Lucia Giannini