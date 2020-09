SINGAPORE. Alibaba usa Grab e penetra nel sistema finanziario dell’isola

Alibaba Group Holding Ltd è in trattative per investire 3 miliardi di dollari nella più grande azienda del sud-est asiatico Grab Holdings Inc, riporta Bloomberg News.

Il conglomerato cinese sarà l’unico investitore nel round di finanziamento e spenderà una parte dei fondi per acquisire parte delle azioni Grab detenute da Uber Technologies Inc, riporta Reuters.

Uber, che ha ceduto le sue operazioni nel Sud-Est asiatico a Grab nel marzo 2018, ha assunto una partecipazione del 27,5% nelle attività di Grab.

In aprile, Uber ha dichiarato di aspettarsi un onere di svalutazione fino a 2,2 miliardi di dollari, aggiungendo che l’onere sarebbe stato a carico del valore contabile di alcune delle partecipazioni di minoranza della società, a causa dell’impatto della pandemia sul valore stimato di tali entità.

Grab, che ha una valutazione stimata di 14 miliardi di dollari e annovera tra i suoi finanziatori SoftBank Group Corp, si è espansa negli ultimi anni nei servizi finanziari, nella fornitura di cibo e nei pagamenti mobili, anche prima che la pandemia Covid-19 danneggiasse il suo business principale.

A giugno, Grab ha annunciato una riduzione del 5% dell’organico in quanto ha tagliato i costi a fronte di una crescita più lenta.

Grab, che si è evoluto da operatore di app ride-hailing a sportello unico per servizi diversificati come la consegna di cibo e l’assicurazione, mira a raggiungere accordi già in ottobre.

È probabile che gli assicuratori forniscano la metà del target distribuito su alcuni giri di raccolta fondi, ha detto una delle persone, che si sono rifiutate di essere identificate come potenziali investitori non sono state rese pubbliche. Prudential e AIA sono nominati qui per la prima volta.

Hanno detto che la valutazione pre-money di Grab Financial Group – il valore di una startup non quotata in borsa prima del suo prossimo round di finanziamento – è stata stimata in circa 2 miliardi di dollari.

La raccolta di fondi, in seguito alla pandemia di Covid-19 che ha decimato le prospettive economiche globali, sottolinea il potenziale dei servizi finanziari basati sulla tecnologia, dato che la maggior parte delle transazioni al dettaglio sono digitali.

Indica anche il limitato impatto della pandemia sugli sforzi di raccolta fondi per l’avvio della più preziosa start-up del Sud-Est asiatico – del valore di 14 miliardi di dollari, anche se la sua attività in otto paesi ha sofferto per le misure di controllo dei coronavirus.

A Grab e al rivale indonesiano Gojek, i lockdown hanno devastato il settore dei trasporti, ma hanno scatenato un boom nelle consegne di cibo. Il sostegno di Prudential e dell’Alibaba aggiungerebbe valore alle ambizioni di Grab nel campo dei servizi finanziari, che vanno oltre l’espansione delle sue attività assicurative e di prestito e nel campo della gestione patrimoniale.

I finanziamenti potrebbero anche aiutare Grab nella sua proposta di vendita per la licenza bancaria di Singapore. L’anno scorso ha richiesto una licenza bancaria online con Singapore Telecommunications Ltd. Il tema finanziario è continuato a febbraio, quando Grab ha raccolto circa 850 milioni di dollari da investitori tra cui Mitsubishi Ufj Financial Group.

Per Prudential e Alibaba, investire in Grab Financial Group permetterà loro di esplorare l’uso della sua tecnologia e dei dati per commercializzare i prodotti.

Grab, che annovera tra i suoi investitori Didi Chuxing e SoftBank Group Corp, ha dichiarato che la sua app di punta ha registrato 198 milioni di download.

Graziella Giangiulio