SERBIA. Belgrado attacca la Russia. Geopolitica balcanica in trasformazione

Lo scorso 7 luglio 2020 la Serbia ha vissuto i più turbolenti disordini politici dalla caduta di Slobodan Milošević nel 2000. I manifestanti in tutto il paese sono stati sconvolti dalla decisione del governo di reimporre un blocco per contenere la seconda ondata di Covid-19. Migliaia di manifestanti sono scesi nella capitale, Belgrado, e in altre città serbe come Novi Sad, Niš, Kragujevac e Smederovo. I manifestanti hanno preso d’assalto l’edificio del parlamento, e le unità antisommossa e le forze speciali della polizia serba sono intervenute contro i manifestanti con i gas lacrimogeni e con la forza.

Tuttavia, come riporta il blog War on the Rocks, in mezzo ai disordini è accaduto qualcosa di piuttosto insolito: i tabloid filo-governativi hanno accusato i pro-russi e gli anti-Europei di destra di organizzare le proteste. Da quando il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, il governo serbo ha coltivato il suo partenariato con la Russia per ottenere sostegno sulla questione del Kosovo, costruire una leva con l’Occidente e conquistare voti tra le parti filo-russe dell’elettorato serbo. Pertanto, queste accuse dei media serbi e dei tabloid sono un dato interessante. La volontà del governo di incolpare la Russia per le proteste dimostra la portata della crisi politica in Serbia e sottolinea come i legami serbo-russi non siano più quelli di una volta e il potere che ha il presidente Aleksandar Vučić. Le istituzioni indipendenti non esistono più, e Vučić sta governando una società profondamente polarizzata, dove la gente può solo incanalare la propria rabbia nelle strade.

La linea editoriale dei tabloid serbi non significa che Belgrado romperà presto i legami con Mosca, ma dimostra che la geopolitica dei Balcani sta cambiando. La Russia non può più contare sulla lealtà del governo serbo, che ora è disposto a fare da capro espiatorio alla Russia per ottenere il favore dell’Occidente.

La coalizione guidata da Vučić e dal suo Partito progressista serbo è composta da ex collaboratori di Milošević ed è al potere dal 2012. Vučić e il suo partito dominano ora le istituzioni serbe, compreso l’apparato di sicurezza nazionale e i media.

Quando la pandemia ha colpito la Serbia, Vučić ha risposto con uno stato di emergenza e con un rigido coprifuoco. Dopo due mesi, il governo ha posto fine allo stato di emergenza, permettendo ai cittadini di tornare alla loro vita normale. Nonostante il virus, la Serbia ha permesso di disputare partite di calcio e di tennis con un’alta affluenza di pubblico e senza distanziamenti sociali. La Serbia è stato il primo Paese in Europa a tenere le elezioni nazionali dopo il blocco. Le elezioni parlamentari del 21 giugno hanno avuto una bassa affluenza alle urne poiché l’opposizione ha boicottato le elezioni. Di conseguenza, il Partito progressista serbo ha ottenuto una maggioranza di due terzi in parlamento. La vittoria ha tolto il controllo finale al potere di Vučić.

Dopo le elezioni è uscito un rapporto secondo il quale il governo serbo ha nascosto i dati del Covid-19. Vučić, dopo essersi assicurato il potere, ha deciso di reintrodurre il coprifuoco del fine settimana a Belgrado.

Questa decisione ha scatenato proteste con una risposta della polizia rigorosa e, in molti casi, eccessiva.

L’accusa alla Russia è stata il capro espiatorio della macchina mediatica del governo. È interessante notare che i tabloid filogovernativi hanno evitato di menzionare il nome di Vladimir Putin nei loro titoli, e Vučić ha negato le accuse di coinvolgimento russo. Le accuse di interferenza russa sono continuate anche quando le proteste sono svanite. Il 23 luglio, Srpski Telegraf ha riportato che il deep state russo, senza il permesso di Putin, cercava di rovesciare Vučić. L’ambasciatore russo in Serbia ha reagito su Twitter, dicendo che la Russia è «spiacevolmente sorpresa e rivolta dal testo in prima pagina, che senza alcuna prova cerca di promuovere un’incredibile montatura sul “Deep State” della Russia». Putin non è stato nominato direttamente, ma il fatto che l’ambasciatore russo abbia reagito a una storia di copertina di un tabloid dimostra che il governo russo riconosce che Belgrado sta, almeno per ora, voltando le spalle a Mosca.

In precedenza, l’11 luglio, il quotidiano Blic riportava che dietro le proteste serbe ci fosse Mosca sta cercando di controllare i Balcani attraverso l’uso di estremisti di destra, i media statali e il Centro umanitario russo-serbo nella città di Niš. L’Ambasciata russa a Belgrado, ancora una volta, ha smentito.

La strategia mediatica del governo mira a creare in Occidente la percezione che Vučić possa essere potenzialmente sostituito da oppositori filo-russi, instillando la necessità in Occidente di sostenere Vučić, anche a costo di tollerare la recessione democratica in Serbia. Perché la Russia è improvvisamente un bersaglio così popolare per i media serbi?

In primo luogo, Vučić si sta allontanando dalla partnership con Mosca, poiché Belgrado vede l’influenza della Russia in declino nei Balcani. Vučić sta già sostituendo la Russia con la Cina come suo principale partner non occidentale, pur temendo che Putin possa far fallire l’accordo con Kosovo. Quindi, promuovere storie anti-russe nei tabloid è un modo per ridimensionare il partenariato con la Russia e per smorzare ogni futura resistenza interna, pro-russa, all’insediamento in Kosovo.

In secondo luogo, la Serbia sta corteggiando l’Europa. Dopo il fallimento dei colloqui sponsorizzati dall’Unione Europea sui legami tra Serbia e Kosovo, Belgrado era disposta a seguire Donald Trump. Vučić e Hashim Thaçi, avrebbero dovuto incontrarsi alla Casa Bianca alla fine di giugno. Iniziativa fallita dopo l’incriminazione di Thaçi per crimini di guerra. Questo ha costretto Vučić a tornare nell’Unione Europea per l’assistenza diplomatica. L’amministrazione Trump non ha rinunciato a mediare: Grenell ha invitato Vučić e il premier del Kosovo, Avdullah Hoti, alla Casa Bianca il 2 settembre. Vučić sta ora invocando e gonfiando la presunta minaccia russa per raccogliere il sostegno occidentale e presentarsi come il leader pro-europeo sotto assedio della Russia e dei suoi agenti.

Anna Lotti