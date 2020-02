RUSSIA. Un uragano di falsi allarmi bomba sconvolge Mosca

Mosca sta vivendo da mesi una situazione di allerta costante dovuta a allarmi bomba che poi si rivelano falsi. Gli allarmi costringono all’evacuazione tribunali, scuole e centri commerciali, mentre le autorità sembrano incapaci di trovare i colpevoli.

Gli avvertimenti delle bombe piazzate, tutti falsi, sono stati inviati a numerose città russe, ma hanno preso di mira soprattutto la capitale, dove vivono e lavorano circa 16 milioni di persone, con un massimo di 1.000 minacce al giorno.

Dalla fine di novembre, più di 1,6 milioni di persone sono state evacuate dagli edifici di Mosca, riporta Interfax.

Nonostante la frequenza degli allarmi, sia le autorità che i canali televisivi controllati dal Cremlino non trattano molto l’argomento, riporta Afp.

Le minacce sono sempre fatte nello stesso modo: una serie di e-mail vengono inviate da provider criptati a organizzazioni e aziende che secondo la legge devono essere ispezionate o evacuate.

Nessuno ha calcolato il costo esatto di questo sconvolgimento, ma i danni finanziari derivanti da un’analoga ondata di attentati telefonici nel 2017 ammontano a milioni di dollari, hanno detto i funzionari russi.

In un solo giorno, il 5 febbraio, sono state colpite 1.500 località, tra cui la Chiesa centrale di Cristo Salvatore, circa 30 tribunali, 150 istituti di istruzione, 232 stazioni della metropolitana, più di una dozzina di cliniche, 75 piscine e circa 50 centri commerciali, riporta Interfax.

Alla fine di gennaio, l’Fsb e Roskomnadzor, in brevi dichiarazioni, hanno annunciato che due provider di posta elettronica criptata con sede all’estero erano stati bloccati dopo essere stati usati per inviare false minacce. Non hanno fatto nomi di sospetti, né hanno fornito indizi o moventi, né hanno fornito rassicurazioni al pubblico nonostante la grave perturbazione.

I social media e alcuni reportage dei media hanno fornito qualche altro indizio. L’account Telegram del tribunale di San Pietroburgo ha pubblicato scansioni di messaggi che fanno riferimento a un oscuro schema di ricatto che coinvolge la valuta virtuale Bitcoin; includono richieste per la restituzione di 120 bitcoin, pari a 1,2 milioni di dollari, che sarebbero stati rubati dal miliardario russo Konstantin Malofeyev utilizzando la ormai defunta piattaforma di crittovalutazione Wex.

Malofeyev, oligarca ultraconservatore, colpito da sanzioni occidentali e vicino alle forze separatiste dell’Ucraina orientale e ai servizi di sicurezza russi, ha negato qualsiasi coinvolgimento. Le autorità si troverebbero in una situazione di stallo, mentre la televisione controllata dal Cremlino ignora in gran parte gli imbrogli sulle bombe, riporta Afp. Anche Roskomnadzor ha ammesso che il blocco delle e-mail criptate ha un effetto limitato, poiché gli utenti possono semplicemente utilizzare un altro provider o una Vpn.

Anna Lotti