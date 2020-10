RUSSIA. Troppa NATO ai nostri confini

La situazione sul confine tra la Federazione Russa e la Bielorussia e la Nato rimane tesa, poiché l’Alleanza atlantica continua ad aumentare la sua presenza militare in quel paese, ha detto il il ministro degli Esteri russo Sergei Shoigu, assicurando che i militari russi danno priorità alla sicurezza dello Stato dell’Unione.

«La situazione ai confini occidentali dello Stato dell’Unione rimane preoccupante, mentre la Nato continua ad espandere la sua presenza in avanti», ha detto Shoigu all’esercito russo e bielorusso. «Alla luce della situazione militare e politica emergente nella regione, e delle nuove sfide e minacce, principalmente legate al terrorismo internazionale, il ministero della Difesa russo vede la garanzia della sicurezza militare dello Stato dell’Unione come un compito prioritario», ha aggiunto Shoigu, sottolineando l’intensità delle esercitazioni militari della Nato.

Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha osservato che i Paesi confinanti con la Bielorussia stanno incrementando la loro partecipazione alle esercitazioni militari della Nato, e che anche la presenza dell’esercito statunitense sta crescendo. «Negli ultimi anni, il gruppo di rotazione della Nato nei Paesi confinanti con la Bielorussia è aumentato di oltre 17 volte, raggiungendo i 10.000 militari», ha ricordato Khrenin.

La fallita rivoluzione in Bielorussia, messa in scena con il sostegno occidentale, avrebbe dovuto perturbare l’integrazione all’interno dell’Unione e incidere sulle relazioni del Paese con la Russia, ha detto martedì il ministro degli Esteri russo Sergei Shoigu.

«Proprio di recente è stato fatto un tentativo di mettere in scena un colpo di stato nella Repubblica di Bielorussia, con il sostegno politico e finanziario dell’Occidente. Tra l’altro, questo è stato fatto per interrompere il processo di integrazione all’interno dello Stato dell’Unione e per seminare discordia nelle relazioni russo-belorusse», ha detto Shoigu ai ministeri della Difesa di Russia e Bielorussia.

Shoigu ha osservato che lui e il suo omologo bielorusso, Viktor Khrenin, «hanno condannato risolutamente queste azioni», definendo le interferenze come inammissibili.

Il ministro della Difesa russo ha espresso la convinzione che gli Stati Uniti stiano intenzionalmente istigando tensioni in diversi Paesi, utilizzando la tecnologia della “rivoluzione dei colori”: «La Repubblica di Bielorussia è stata e rimane il nostro vicino più vicino, un alleato affidabile e un partner strategico. Questo è particolarmente importante in mezzo alla continua instabilità globale», ha detto Shoigu.

Antonio Albanese