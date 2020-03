RUSSIA. Sei nuovi casi di Covid 19 e Mosca in massima allerta

La Russia ha confermato sei nuovi casi di Covid-19, nel paese, ha detto il Centro di risposta della Russia al coronavirus il 6 marzo: Nelle ultime 24 ore in Russia, sei casi di infezione da coronavirus sono stati registrati tra i cittadini della Russia – un caso a Nizhny Novgorod, cinque casi a Mosca», si legge nel comunicato ripreso da Sputnik.

Le autorità sanitarie hanno aggiunto che tutti i portatori di Covid-19 sono arrivati dall’Italia nelle ultime due settimane.

Le autorità di Mosca, inoltre, hanno annunciato un «regime di massima allerta» e il 5 marzo hanno imposto misure supplementari per prevenire la diffusione del coronavirus nella capitale russa.

Un documento pubblicato sul sito web del sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ripreso da Afp, dice che i russi che tornano dalla Cina, dalla Corea del Sud, dall’Iran, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia e dalla Spagna e da altri Stati che hanno epidemie di coronavirus dovrebbero autoisolarsi a casa per 14 giorni: «Questo significa non andare al lavoro o a studiare», si legge.

Mosca, una città di oltre 12 milioni di persone, intensificherà anche i controlli di coloro che arrivano da Paesi con il contagio da coronavirus, e il suo centro di emergenza che si occupa del problema funzionerà 24 ore su 24. La Russia non ha segnalato alcun caso confermato di persone che hanno contratto il coronavirus sul suo territorio, anche se sei persone che hanno contratto il virus altrove hanno ricevuto o stanno ricevendo un trattamento.

Le autorità stanno ora cercando di prevenire la diffusione del virus cancellando alcuni voli internazionali e raccomandando alle persone di non viaggiare all’estero.

La Russia ha cancellato il suo forum economico internazionale di San Pietroburgo, Spief, di solito presieduto dal Presidente Vladimir Putin e programmato per l’inizio di giugno, come precauzione contro il coronavirus. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha detto sul suo blog che Mosca difficilmente potrà evitare completamente il coronavirus e non potrebbe limitare facilmente l’attività commerciale, comprese le aziende del settore dei servizi e i rivenditori: «Milioni di persone vi lavorano. Avrebbe un impatto negativo sull’economia e sulla prosperità dei cittadini», ha detto Sobyanin.

L’allarme globale sulla rapida diffusione del coronavirus ha fatto precipitare il rublo a causa del forte calo dei prezzi del petrolio. Ma gli alti funzionari hanno minimizzato la possibilità di un forte impatto sull’economia russa. La Russia è fiscalmente pronta a far fronte ad un calo dei prezzi del petrolio, ha detto il suo ministro delle Finanze, mentre l’Opec cerca di convincere Mosca a sostenere il mercato con un taglio più profondo della produzione sulla scia dell’epidemia di coronavirus.

Anna Lotti