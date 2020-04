RUSSIA. Pandemica confusione a Mosca

Alla fine di marzo, il giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una settimana di ferie pagate per tenere i russi in casa e rallentare la diffusione del coronavirus, lui e alcuni consiglieri hanno spiegato a una manciata di imprenditori come il governo li avrebbe aiutati a pagare il conto.

Tre settimane di blocco, riporta The Moscow Times, hanno visto una serie di lamentele sulle banche che ritardavano o rifiutavano le richieste di prestito per imprese e privati, il ministro dell’Economia russo ha deciso di testare il programma in prima persona. Fingendosi un imprenditore bisognoso di sostegno, Maxim Reshetnikov ha chiamato due dei maggiori enti finanziatori russi.

«In un caso, l’operatore della hotline ha detto che il governo non aveva ancora firmato il relativo decreto, e nell’altro, hanno promesso di emettere un prestito, ma … a maggio», ha postato Reshetnikov su Instagram, criticando le banche per non aver agito più velocemente. Il Ministro ha poi aggiunto: «La stabilizzazione dell’economia ora dipende in gran parte da come le decisioni prese dal governo russo vengono attuate nell’economia reale». Questo messaggio è stato ripreso quasi parola per parola dallo stesso Putin in un incontro televisivo la scorsa settimana, durante il quale ha parlato direttamente alle principali banche del Paese: «Dipende in gran parte da voi ora garantire che le misure di sostegno funzionino in modo efficace e raggiungano tutti coloro che ne hanno bisogno».

Dopo quattro “settimane non lavorative”, la confusione circonda la risposta economica della Russia al coronavirus, poiché le famiglie e le imprese chiuse continuano ad avere lo stesso problema di Reshetnikov: Come possono ottenere il sostegno promesso dal presidente alla televisione nazionale? «Le misure sono selettive e le condizioni non sono chiare a tutti, mentre non tutte sono diffuse nelle regioni allo stesso tempo (…) La gente ha iniziato a chiedere sostegno subito dopo il discorso del presidente, ma allora i meccanismi non erano in atto. Così si trovano ad affrontare il rifiuto, il che crea un senso di ingiustizia e rafforza la percezione dei problemi legati alla burocrazia», riporta il giornale.

La confusione fondamentale sulla natura dell’isolamento della Russia è più visibile nelle strade della città. Nonostante Mosca abbia uno dei regimi di isolamento più severi al mondo, che richiede pass digitali e vieta l’esercizio fisico all’aperto, la capitale russa è tutt’altro che chiusa e ancora molto più attiva di quasi tutte le altre grandi città in Europa e negli Stati Uniti, una serie di indicatori di mobilità mostra.

Il numero di passeggeri sulla rete della metropolitana di Mosca è pari al 16% dei livelli abituali, ma si confronta con il 7% di New York City e solo il 5% di Londra; i viaggi in taxi e in auto private sono ancora oltre il 40% dei livelli pre-crisi. Fuori da Mosca, l’isolamento e le misure di quarantena sono ancora più allentate, con la decisione del Cremlino di dare alle regioni il potere di decidere l’entità dell’isolamento un’altra fonte di confusione. A livello federale, circa 45 delle regioni russe hanno restrizioni severe, e le altre 40 non le seguono.

Antonio Albanese