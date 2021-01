RUSSIA. Mosca schiererà i suoi ICBM capaci di distruggere la Francia

La Russia sta per testare un nuovo missile capace secondo Mosca di battere tutti i sistemi di difesa con un raggio d’azione di 6.200 miglia

L’RS-28 Sarmat pesa 208 tonnellate e ha un raggio d’azione di oltre 9.977 chilometri e stando ai dati che son venuti fuori sarebbe in grado di trasportare un carico utile capace di distruggere un’area delle dimensioni della Francia.

Questo missile balistico intercontinentale, Icbm, trasporterà infatti fino a 16 testate e si sostiene che potrebbe trasportare un carico utile in grado di distruggere un’area grande come il Texas o la Francia.

Stando ai russi, il Sarnat sarebbe in grado di effettuare il giro del mondo in un’ora e colpire obiettivi da direzioni inaspettate. La messa in linea dell’Icbm russo è stata posposta più volte a causa di ritardi nei test.

Alexei Krivoruchko, vice ministro della Difesa russo, riporta Krasnaya Zvezda (Stella Rossa) giornale militare russo, il 30 dicembre 2020, ha detto che i lanci a lunga distanza erano imminenti: «Noto che i test di espulsione del missile Sarmat sono stati completati con risultati positivi (…) Nel prossimo futuro cominceremo ad effettuare i test di volo di questo complesso missilistico».

I test di espulsione o “pop-up” limitano il lancio al primo stadio del motore che spinge il missile fuori dal silo in aria. Il Sarmat fa parte di un arsenale di nuove armi strategiche svelato da Vladimir Putin nel 2018. Sarmat andrà in linea a Krasnoyarsk, in Siberia.

Krivoruchko ha poi aggiunto: «In virtù delle sue capacità, nessuna arma di difesa missilistica, anche la più avanzata, può ostacolarla». Ha detto che l’Occidente sarebbe stato costretto a fare i conti con una Russia riarmata. Tra le nuove armi ci sono il veicolo a planata ipersonica Avangard, che secondo Putin potrebbe volare «come un meteorite, come una palla di fuoco» e che potrebbe essere lanciato dallo stesso Sarmat, il missile Kinzhal, un missile da crociera a propulsione nucleare e un silenzioso drone subacqueo a lungo raggio.

Anna Lotti