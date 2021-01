RUSSIA. Mosca produrrà il suo vaccino con Berlino

Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno discusso per telefono le possibilità della produzione congiunta di un vaccino contro il coronavirus, ha detto il 5 gennaio il Cremlino. Putin e Merkel hanno discusso la cooperazione nella lotta contro il Covid-19 «con un’enfasi sulle prospettive potenziali per la produzione congiunta di vaccini», si legge in una dichiarazione sul sito web del Cremlino, ripreso da The Moscow Times.

I colloqui seguono l’ammissione di Putin, l’anno scorso, che la carenza di attrezzature interne potrebbe ritardare l’entrata nella produzione di massa del vaccino russo Sputnik V. La Russia è alle prese con problemi di capacità produttiva e con problemi di scalabilità e di controllo della qualità.

Alexander Gintsburg, il direttore del centro di ricerca statale Gamaleya che ha sviluppato lo Sputnik, ha detto che oltre 1 milione di persone in Russia hanno ricevuto il vaccino finora. Più di 50 paesi hanno acquistato o accettato di localizzare la produzione di oltre 1 miliardo di dosi di Sputnik V, con i primi lotti in arrivo in Argentina, Serbia e Bielorussia. L’Ungheria, che ha ricevuto 6.000 dosi che non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione regolamentare, ha dichiarato di potersi astenere dall’uso dello Sputnik V a causa della limitata capacità di produzione del vaccino.

Il mese scorso, i ministri della Sanità russi e tedeschi hanno concordato di discutere la ricerca di “impianti di produzione” per la produzione congiunta di vaccini Covid-19 di produzione russa. La Tass riporta che Berlino ha detto a Mosca di essere pronta a «coinvolgere le aziende tedesche nella produzione congiunta di vaccini russi». Putin e Merkel hanno concordato di mantenere i contatti a livello ministeriale sulla produzione congiunta di un vaccino Covid-19, prosegue la dichiarazione del Cremlino.

Sia la Russia che la Germania hanno recentemente iniziato a fare campagne di vaccinazione di massa in patria per frenare la diffusione del coronavirus ed evitare di indire nuovamente blocchi a livello nazionale. La Germania sta utilizzando il vaccino sviluppato congiuntamente da Pfizer e dalla società BioNtech di Magonza.

In un altro segno di riconoscimento per il vaccino Sputnik che è stato visto con scetticismo dall’Occidente, il drugmaker anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato a dicembre un programma di sperimentazione clinica che utilizzerà una combinazione del suo vaccino con quello russo.

Anna Lotti