RUSSIA. Mosca non esclude la possibilità di una guerra su larga scala 

Parlando ad un briefing per gli addetti militari, il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore della Russia, ha ricordato che i documenti dottrinali di Bruxelles hanno assegnato lo status di avversario alla Russia, e durante il vertice Nato di dicembre è stato annunciato un significativo aumento della velocità di ridispiegamento dei rinforzi sul “fianco orientale” dell’alleanza; Gerasimov ha anche menzionato un forte aumento delle spese militari della Nato dal 2016.

Gerasimov ha osservato che la riduzione dei rischi di incidenti militari pericolosi dovrebbe rimanere la priorità più importante nel dialogo di Mosca con gli Stati Uniti e la Nato. Secondo Gerasimov, sullo sfondo della crescente attività della Nato sul “fianco orientale” dell’Alleanza, gli alleati occidentali stanno promuovendo contemporaneamente la tesi sulla cosiddetta “minaccia militare russa”.

Il Capo delle forze armatevi Mosca ha sottolineato che le azioni dell’alleanza stanno aumentando la tensione e riducendo il livello di sicurezza sulla linea di contatto Russia-Nato: «La riduzione dei rischi di pericolosi incidenti militari dovrebbe rimanere l’area più importante nel dialogo tra la Russia con gli Stati Uniti e la Nato. È necessario riprendere l’interazione tra Russia e Nato al fine di risolvere le questioni problematiche accumulate» ha detto Gerasimov, ripreso dal quotidiano Krasnaya Zvedza. Valery Gerasimov ha anche sottolineato che non ci sono prerequisiti per una guerra su larga scala, ma non si può escludere che nuove crisi possano sfuggire al controllo e trasformarsi in un conflitto militare su larga scala: «A nostro parere, non ci sono attualmente i presupposti per una guerra su larga scala. Allo stesso tempo, la situazione del mondo rimane instabile e il suo sviluppo sta diventando sempre più dinamico. Una pressione politica economica e informativa senza precedenti viene esercitata sugli stati che cerca di perseguire una politica indipendente, compresa la Russia (…) In tali condizioni, non possiamo escludere che possano emergere crisi che potrebbero sfuggire al controllo e trasformarsi in un conflitto militare su larga scala».

Gerasimov ha poi detto che la Russia dovrebbe essere pronta per qualsiasi scenario, riporta il South Africa Today: «Dobbiamo essere pronti per qualsiasi scenario di sviluppo della situazione. Quindi il potenziale della Difesa russa sarà mantenuto ora e in futuro ad un livello necessario per respingere qualsiasi aggressione su larga scala contro il nostro stato da qualsiasi ambiente».

Andando poi a parlare della presenza russa in Siria, secondo Gerasimov, la Russia non aumenterà il numero di sodati in Siria, mentre l’invio di ulteriore personale di polizia militare è una misura temporanea: «Fino ad oggi, il gruppo russo di truppe nella Repubblica araba siriana ha risorse e attrezzature sufficienti per fornire un’assistenza efficace all’esercito del governo siriano nella lotta contro le organizzazioni terroristiche internazionali. A questo proposito, la composizione quantitativa delle nostre basi militari a Hmeimim e Tartus rimane invariata».

Allo stesso tempo, le unità di polizia militare russa devono svolgere sempre più compiti a seguito della liberazione di nuovi territori da militanti, secondo Gerasimov. «Sono attualmente impegnati in missioni di pattugliamento nelle aree di Kobane e al Jamiyah, così come le attività per monitorare il rispetto del cessate il fuoco lungo il perimetro dell’operazione militare turca Spring of Peace. Questo ha richiesto il coinvolgimento di ulteriori unità di polizia militare su base temporanea».

Gerasimov ha poi aggiunto che quasi 495.000 rifugiati siriani e 1,3 milioni di sfollati interni siriani sono tornati a casa nell’ultimo un anno e mezzo grazie all’assistenza del ministero della Difesa russo.

