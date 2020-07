RUSSIA. La Nomenklatura russa testa un vaccino da aprile

Membri dell’élite economica e politica russa avrebbero acconsentito a sperimentare un vaccino contro il Covid-19. Stando a quanto riporta Bloomberg, dirigenti delle aziende, tra cui il gigante dell’alluminio United Co. Rusal, così come i magnati e i funzionari governativi hanno iniziato a farsi vaccinare dall’Istituto statale Gamaleya di Mosca già ad aprile.

Il vaccino Gamaleya, finanziato dal Fondo statale russo per gli investimenti diretti e sostenuto dal ministero della Difesa, ha completato la settimana scorsa una sperimentazione di fase 1 che coinvolge il personale militare. L’istituto non ha pubblicato i risultati dello studio, che ha coinvolto circa 40 persone, ma ha iniziato la fase successiva di sperimentazione con un gruppo più ampio.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ripreso dal Covid-19 dopo essere stato ricoverato a maggio, ha detto di non conoscere i nomi di chi ha ricevuto il vaccino dell’istituto.

La Russia ha riportato più di 750.000 casi di Covid-19, il quarto più grande totale al mondo, e il programma di Gamaleya è su una via più veloce di molti di quelli sviluppati in Occidente. Il Russian Direct Investment Fund ha detto la scorsa settimana che la fase 3 delle sperimentazioni inizierà il 3 agosto e comprenderà migliaia di persone in Russia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, con il vaccino distribuito a livello nazionale già a settembre. I ricercatori occidentali conducono di solito le prove della fase 3 per mesi per capire meglio la sicurezza e l’efficacia.

Quello della Gamaleya è un cosiddetto vaccino vettore virale basato sull’adenovirus umano – un comune virus del raffreddore – fuso con la proteina spike della SARS CoV-2 per stimolare una risposta immunitaria. È simile a un vaccino sviluppato dalla cinese CanSino Biologics, che è già in fase di sperimentazione di fase 2 con progetti per altri in Canada.

Il Canada è stato tra i paesi – insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito – che la scorsa settimana ha accusato gli hacker russi, sostenuti dal governo, di cercare di rubare i segreti della loro ricerca sul vaccino Covid-19; accuse negate dai russi.

Il programma in base al quale ai russi è stata data la possibilità di offrirsi volontari per le dosi del vaccino sperimentale è legale ma la sperimentazione è stata tenuta segreta per evitare un aumento esponenziale di partecipanti, riporta Bloomberg.

Non è chiaro come i partecipanti siano stati selezionati e non fanno parte degli studi ufficiali, anche se vengono monitorati e i loro risultati registrati dall’istituto. I pazienti di solito si fanno due iniezioni, necessarie per produrre una risposta immunitaria che possa essere valida.

Gamaleya dice che la sperimentazione durerà circa due anni, in una clinica di Mosca collegata all’istituto. I partecipanti non sono tenuti a pagare una tassa e firmano le liberatorie a conferma della loro conoscenza dei rischi. L’Istituto Gamaleya ha detto di aver vaccinato il suo direttore, così come il team che lavorava alla sperimentazione, quando ha iniziato. A maggio, la statale Sberbank, ha reclutato dei volontari tra i dipendenti per i test con i vaccini.

Anna Lotti