RUSSIA. Iniziati i lavori per l’Ospedale Covid19

Circondato da posti di blocco della polizia, un terreno alla periferia di Mosca è sorvegliato come un sito militare. Le autorità della città di Mosca si stanno affrettando a costruire una struttura medica per i pazienti affetti da coronavirus, come l’ospedale costruito a tempo di record dopo l’epidemia in Cina.

Il cantiere, dove la scorsa settimana si sono iniziati i lavori, è frenetico, con una sfilata ininterrotta di camion e betoniere. Situato a Golokhvastovo, un villaggio a circa 70 chilometri a sud-ovest di Mosca, la struttura è stata ispirata dall'”esperienza dei partner cinesi”, ha detto la scorsa settimana l’amministrazione moscovita, riporta The Moscow Times.

I lavoratori di tutta la Russia e dell’Asia centrale – già abituati a lavorare su giganteschi progetti pubblici a Mosca – sono circondati da scavatori, enormi cumuli di terra e sabbia, e fossati scavati tra i colpi di pioggia gelida.

Molti dei 3.200 operai, che lavorano giorno e notte, vivono sul cantiere in edifici prefabbricati e in una tendopoli costruita appositamente.

La struttura da 500 posti letto, che si estende su 43 ettari, sarà un «centro medico tra i più moderni», ha detto il vicesindaco di Mosca Andrei Bochkarev in un comunicato della settimana scorsa annunciando la struttura, e comprenderà «teatri operativi, servizi di rianimazione e di diagnostica» e strutture per bambini.

Le autorità non hanno rivelato il costo del progetto, ma il sito Znak, citando documenti ufficiali del municipio moscovita, ha detto che sarebbe costato 8,5 miliardi di rubli pari a circa 107 milioni di dollari. Il presidente Vladimir Putin ha detto che la situazione del coronavirus è «sotto controllo» in Russia, anche se il numero di casi ufficiali è in rapido aumento.

Molti russi sono scettici nei confronti di queste cifre e preoccupati per un’importante potenziale epidemia. Anticipando le preoccupazioni dei residenti che vivono vicino alla nuova struttura, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha detto che l’ospedale sarà costruito a 250 metri da diverse vecchie case di legno, le case più vicine del villaggio.

Anna Lotti