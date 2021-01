RUSSIA. Dopo l’Oro Nero, le foreste sono la nuova risorsa strategica

Con il lento ritorno dell’attenzione sulla crisi climatica, la Russia sta tornando a concentrarsi sulla lavorazione del legno e sul commercio del legname. Oltre ai giacimenti di petrolio, gas e minerali, Mosca ha un’altra risorsa naturale che viene raramente menzionata: le sue estese foreste.

Segezha è uno dei maggiori produttori russi di carta e pasta di legno e il business sta andando bene. L’utile netto della società è stato negativo nei primi nove mesi del 2020, ma i ricavi sono aumentati del 15% nello stesso periodo e del 38% nel terzo trimestre, nonostante il rallentamento dell’economia globale. Il principale azionista della società, Sistema, ha già detto in precedenza che potrebbe lanciare per Segezha un’Ipo nel prossimo futuro, riporta bne IntelliNews.

Gli Accordi di Parigi suggeriscono che i Paesi riducano le emissioni di CO2 del 30% rispetto ai livelli del 2005. Nel caso della Russia, nel 2005 emetteva 1.734 milioni di tonnellate all’anno di emissioni di CO2 (mtpy CO2); tuttavia, il Cremlino ha fissato il 1990 come base per le sue emissioni di 2.397 mtpy CO2 – una barra molto più alta e molto più alta di quella che la Russia emette oggi.

La barra bassa è resa ancora più facile da eliminare grazie alla vasta distesa delle sue foreste. La Russia ospita il 70% delle foreste boreali del mondo e il 25% delle risorse forestali mondiali. Le foreste assorbono circa 635 mtpy (tonnellate metriche all’anno) di CO2, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 del paese, nonostante la Russia sia anche sede di alcune delle fabbriche più inquinanti del mondo.

Il risultato è che il settore del legname non è solo una fonte di denaro, ma sta diventando sempre più una risorsa strategica fondamentale che deve essere gestita in modo adeguato nell’ambito della strategia del Cremlino per ridurre le emissioni di CO2.

Segezha è il più grande produttore in Russia di sacchi di carta, carta per sacchi e legname segato, ed è anche il secondo produttore di sacchi di carta in Europa, nonché il terzo produttore di carta per sacchi al mondo. La maggior parte delle risorse di legname del Gruppo Segezha si trova nella parte europea della Russia (Carelia, Kostroma, Arkhangelsk e Vologda) vicino alla maggior parte della popolazione e ai principali mercati di esportazione della Russia, così come nella regione di Kirov nella Russia centrale e nella regione di Krasnoyarsk in Siberia. Inoltre, Segezha gestisce impianti di produzione in sei paesi europei e in Turchia.

Come per le altre produzioni di materie prime russe, il legno, la carta e la pasta di cellulosa sono prevalentemente un business guidato dalle esportazioni, con Segezha che guadagna il 70% del suo reddito dalle esportazioni verso un insieme diversificato di mercati. Nel 2020 la ripartizione è stata del 32% Europa, 27% Russia, 23% Asia, 10% Medio Oriente e Nord Africa e il restante 8% è andato al resto del mondo.

E il business si è sviluppato bene negli ultimi anni, nonostante la battuta d’arresto nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Nonostante il crollo economico globale, Segezha ha comunque visto crescere il proprio fatturato del 38%.

Anna Lotti