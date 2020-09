REGNO UNITO. Uber torna a girare per Londra

Uber ha vinto la causa legale per il ripristino della sua licenza di esercizio di Londra, che era stata ritirata per motivi di sicurezza, dopo che un giudice ha stabilito il 28 settembre che la società era un operatore idoneo e corretto nonostante le “mancanze storiche”.

Transport for London, TfL, aveva rifiutato di concedere alla società con sede nella Silicon Valley una nuova licenza nel 2019 a causa di quello che ha definito un “modello di fallimenti”, tra cui migliaia di viaggi effettuati in cui conducenti diversi da quelli pubblicizzati che hanno prelevato passeggeri.

Uber ha sostenuto che da allora ha attenuato le preoccupazioni migliorando i sistemi di verifica dei documenti assicurativi e diffondendo l’identificazione in tempo reale, riporta Reuters. La compagnia statunitense si è inoltre vista negare la licenza dalla TfL nel 2017, con un duro colpo in uno dei suoi mercati più importanti, prima che venisse ripristinata in prova.

«Sono soddisfatto che stiano facendo quello che ci si potrebbe aspettare che faccia un business ragionevole nel loro settore, forse anche di più (…) Nonostante i loro fallimenti storici, li trovo, ora, una struttura adatta e corretta per possedere una licenza di operatore di Londra…», ha detto il giudice Tan Ikram, concedendo un diritto di 18 mesi per fare corse.

Uber, che si è scusata per gli errori commessi, si è imbattuta in scontri e sfide normative altrove, anche nel suo stato natale, la California. Le azioni di Uber sono aumentate del 6% nel trading americano pre-mercato dopo la decisione. «Questa decisione è un riconoscimento dell’impegno di Uber per la sicurezza e continueremo a lavorare in modo costruttivo con Tfl», ha detto Jamie Heywood, il capo di Uber per l’Europa settentrionale e orientale.

A Londra, Uber si trova ad affrontare una serie di rivali, tra cui Ola, Freenow e Bolt. I tradizionali tassisti neri della città hanno bloccato le strade per protestare contro ciò che vedono come una minaccia per la loro attività.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan, che presiede anche Tfl, ha avvertito Uber di attenersi ai suoi obblighi: «Posso assicurare ai londinesi che TfL continuerà a monitorare da vicino Uber e non esiterà ad agire rapidamente se non rispetterà i rigidi standard richiesti per proteggere i passeggeri», ha detto in una dichiarazione.

