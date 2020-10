REGNO UNITO. Per l’MI5, la Cina è obiettivo di lungo periodo. Altro che Russia

Il nuovo capo dell’MI5 dice che la Cina rappresenta la più grande minaccia a lungo termine per la Gran Bretagna, perché mentre alla Russia si debbono degli scossoni nella sicurezza Regno Unito è la Cina che sta decisamente cambiando il clima.

In un discorso al ministero degli Interni di Londra, riporta l’australiano WaToday, Ken McCallum ha chiesto un’ampia discussione a livello governativo e non solo, per giungere a giudizi saggi su «come il Regno Unito interagisce con la Cina sia sulle opportunità che sui rischi (…) A volte il nostro ruolo è quello di individuare la mano nascosta dello Stato nella ricerca di aziende britanniche promettenti, la cui acquisizione potrebbe intaccare la nostra prosperità e sicurezza future», ha detto il direttore dell’MI5.

I suoi commenti seguono il tormentato dibattito in Gran Bretagna sull’opportunità o meno di coinvolgere al cinese Huawei nel lancio delle reti 5G del Paese. I primi ministri Theresa May e Boris Johnson volevano includere l’azienda cinese, ma alla fine sono stati costretti a introdurre un piano per eliminare gradualmente l’equipaggiamento Huawei dopo una aperta ostilità dei parlamentari conservatori e un’intensa attività di lobbying da parte dell’amministrazione Trump e di privati australiani.

McCallum ha accolto con favore i piani del governo britannico per rendere più severi i suoi investimenti esteri e le regole sugli agenti stranieri: «La legislazione attuale lascia delle lacune; alcune delle attività più dannose che dobbiamo affrontare non possono attualmente essere perseguite attraverso i tribunali penali. Non può essere giusto (…) L’opportunità di legiferare – portare le difese britanniche ai livelli di cui godono molti dei nostri amici – è convincente».

McCallum ha poi detto che attualmente la Russia ha causato «la maggior parte dell’aggravamento della sicurezza per il Regno Unito», ma è la Cina a rappresentare la maggiore minaccia a lungo termine.

Ha detto che le spie russe e cinesi non si comportano più come se rubassero segreti di Stato, ma sono anche coinvolte in omicidi, minano la democrazia, penetrano nelle infrastrutture e nel mondo accademico: «Coprono davvero una vasta gamma», ha detto.

McCallum ha poi detto che la più grande missione dell’agenzia di spionaggio è rimasta sui tre tipi di terrorismo: i gruppi dell’Irlanda del Nord che non sono riusciti ad andare avanti da quando è stato negoziato l’Accordo del Venerdì Santo 22 anni fa, l’estremismo islamista e il terrorismo di destra.

McCallum ha precisato che anche se la minaccia del terrorismo di destra non era così grande come il terrorismo islamista, il problema era in crescita; la crescita dei giovani attratti dall’estremismo di destra ha suggerito che «questa minaccia sarà con noi per alcuni anni a venire (…) Dei 27 tentati attacchi terroristici in Gran Bretagna, evitati dall’MI5 e dalla polizia antiterrorismo dal 2017, otto sono stati pensati da estremisti di destra», ha detto McCallum.

Antonio Albanese