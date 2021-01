REGNO UNITO. Londra si tuffa nel Mar Cinese Meridionale. Pechino l’attende

Il Regno Unito si è gettato a capofitto nella geopolitica asiatica entrando in rotta di collisione con la Cina. Presentandosi come “una potenza globale con un interesse veramente globale”, il Regno Unito ha annunciato il successo del test iniziale della portaerei appena varata, la Homs Queen Elizabeth, la sua più grande nave da guerra mai costruita.

Dopo aver raggiunto la capacità operativa iniziale, il Carrier Strike Group dell’ammiraglia britannica può ora essere dispiegato entro soli cinque giorni dal preavviso iniziale per qualsiasi contingenza globale, riporta Asia Times. Le acque dell’Asia, compreso il Mar Cinese Meridionale, saranno la sua prima grande area di dispiegamento nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato le forze armate cinesi a mantenere «la prontezza al combattimento a tempo pieno e ad agire in qualsiasi momento» alle minacce esterne. Xi ha evidenziato le reali ed emergenti «lotte militari» che sono al centro della strategia di sicurezza nazionale della Cina nel XXI secolo mentre il Pla ha iniziato le sue prime grandi esercitazioni dell’anno il 4 gennaio, dopo le esercitazioni navali dei “Quattro Mari” dell’anno scorso.

Nell’ultimo decennio, gli Stati Uniti e i suoi principali partner asiatici, Giappone, Australia e India, hanno intensificato la loro cooperazione in materia di difesa per verificare le ambizioni marittime della Cina. Più recentemente, anche grandi potenze europee come Francia e Germania hanno annunciato le loro strategie “indopacifiche”, con l’ascesa di una Cina più assertiva che rappresenta una preoccupazione geopolitica centrale.

Nonostante la sua difficile uscita dall’Unione Europea, anche il Regno Unito rimane una pietra miliare dell’alleanza transatlantica ed è una “potenza residente” nella regione dell’Indo-Pacifico, dove mantiene territori d’oltremare e una rete di avamposti militari e strutture navali. E in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Regno Unito si considera un guardiano dell’ordine liberale internazionale, compresa la necessità di preservare la libertà di navigazione e di sorvolo in acque internazionali.

Si prevede che entro la fine del 2021 la flotta britannica attraverserà le acque del Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Taiwan in rotta verso le esercitazioni navali congiunte con la Marina degli Stati Uniti e le forze di autodifesa marittima giapponese nel Mar Cinese Orientale.

Il Regno Unito, insieme ad altre grandi potenze europee, ritiene che la loro solida presenza navale in Asia sia cruciale per mantenere la libera navigazione e il sorvolo in acque internazionali.

Antonio Albanese