REGNO UNITO. Londra accoglie 3 milioni di fuggiti da Hong Kong

Il governo britannico ha accettato di consentire a circa 3 milioni di cittadini di Hong Kong che hanno diritto al passaporto nazionale britannico d’Oltremare e ai loro familiari a carico di reinsediarsi nel Regno Unito con un percorso veloce per la cittadinanza.

Il ministro degli Esteri Dominic Raab ha dichiarato al Parlamento che la legge è una «chiara e grave violazione» della Dichiarazione congiunta del 1984, che prevedeva il ritorno della colonia al dominio cinese e che avrebbe dovuto garantire l’autonomia della città.

Raab ha detto che i titolari di passaporti d’Oltremare avrebbero avuto il diritto di rimanere per cinque anni, dopo di che avrebbero potuto richiedere lo status di residente permanente. Dopo 12 mesi di status stabile, possono richiedere la cittadinanza. Raab ha aggiunto: «Non ci saranno quote sui numeri», riporta Scmp.

In precedenza i ministri britannici avevano solo suggerito che ai titolari di passaporto sarebbe stato offerto un “periodo estensibile di 12 mesi”. Raab ha continuato: «Si tratta di una serie di accordi speciali, sviluppati su misura per le circostanze uniche che dobbiamo affrontare e alla luce del nostro storico impegno nei confronti della popolazione di Hong Kong».

Il primo ministro Boris Johnson ha confermato in precedenza che il governo britannico avrebbe proceduto con questa decisione, informando la Camera dei Comuni: «Chiariamo che … se la Cina continuasse su questa strada, introdurremmo una nuova rotta per coloro che hanno lo status di British National (Overseas) per entrare nel Regno Unito, concedendo loro un permesso limitato per rimanere, con la possibilità di vivere e lavorare nel Regno Unito, e successivamente di richiedere la cittadinanza. E questo è esattamente ciò che faremo ora».

Circa 350mila cittadini di Hong Kong sono in possesso di passaporti BN(O) e si stima che circa 2,5 milioni di persone abbiano diritto a farne richiesta. Durante il periodo iniziale di cinque anni, i titolari dei passaporti e i loro familiari a carico avranno un diritto limitato di rimanere, che non include il diritto di voto o l’accesso alle prestazioni sociali.

I diritti delle persone a carico, compresi i figli, dei titolari del passaporto non sono ancora chiari.

Secondo la nuova legge, Pechino eserciterà la giurisdizione su casi “complicati” come quelli relativi alle interferenze straniere, o quando la sicurezza della nazione è in grave pericolo. La pena massima è l’ergastolo.

Il 1 luglio, la polizia di Hong Kong ha arrestato le prime persone secondo la nuova legge, accusandole di aver esposto degli striscioni con la scritta “indipendenza per Hong Kong”.

Graziella Giangiulio