REGNO UNITO. F35 dei Marines USA a bordo dell’Ammiraglia britannica

Dieci F-35B del Corpo dei Marines degli Stati Uniti si stanno preparando ad imbarcarsi a bordo della portaerei della Royal Navy Hms Queen Elizabeth. Sarà l’inizio di un rapporto duraturo tra la nave da guerra e gli F-35B di entrambi i paesi.

Gli F-35B del Marine Fighter Attack Squadron, Vmfa 211, i “Wake Island Avengers”, sono atterrati a Marham, Norfolk, Inghilterra, il 3 settembre 2020, partiti dal Marine Corps Air Station Beaufort, South Carolina. È la prima volta per per il Vmfa 211, e gli F-35B non hanno mai effettuato un dispiegamento così lungo nel Regno Unito. Dopo un periodo di esercitazioni , Vfma 211 si imbarcherà sulla Queen Elizabeth, riporta The Drive.

L’ammiraglia della Royal Navy salperà con jet britannici e americani a bordo per il suo primo dispiegamento operativo, che avverrà nella regione del Pacifico l’anno prossimo sotto la bandiera del Carrier Strike Group 21, o Csg21.

La Strategic Defence and Security Review inglese del 2010 aveva lasciato la Royal Navy senza alcuna portaerei. Come misura di riduzione dei costi, il ministero della Difesa del Regno Unito ha eliminato dalla classe Invincible l’ultima portaerei della Marina Militare, la Hms Ark Royal, insieme al complemento di Harrier Gr9. Il 24 novembre dello stesso anno, gli ultimi quattro Harrier lasciarono il ponte dell’Ark Royal e tornarono alla loro base di terra a Cottesmore, Lincolnshire, dove i jet furono dismessi.

Con il Regno Unito ora tornato ad avere delle portaerei, Londra ha bisogno di un gruppo di 24 aerei come un “complemento credibile”. Sebbene le portaerei della classe Queen Elizabeth siano progettate per operare un massimo di 36 F-35B, equivalenti a tre squadriglie, non si prevede che nel breve periodo questo sia possibile.

Il fatto che gli F-35B del Corpo dei Marines degli Stati Uniti possano superare in numero i loro omologhi della RAF sul ponte dell’ammiraglia della Royal Navy ha creato preoccupazione politica e anche tra i media britannici, ma questo gruppo aereo è stato pianificato da tempo.

L’iniziativa per il dispiegamento degli F-35B del Corpo dei Marines degli Stati Uniti sulla portaerei britannica era stata annunciata nel settembre 2016 e formalizzata nel dicembre successivo con un accordo firmato tra l’allora Segretario alla Difesa del Regno Unito Michael Fallon e il suo omologo statunitense, Ash Carter. L’obiettivo è stato quindi a lungo l’imbarco di aerei americani sulla portaerei britannica, visto che il Regno Unito intende avere una flotta di 24 jet disponibili entro il 2023, come stabilito nell’ultima Strategic Defence and Security Review del 2015.

Attualmente, Londra aspetta 48 jet F-35B; in teoria, si prevede un complemento di 24 aerei su ciascuna delle due portaerei di classe Queen Elizabeth contemporaneamente. Il numero di jet F-35Bs del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che probabilmente opereranno a bordo delle portaerei della Royal Navy dipenderà fortemente dal destino degli ordini del Regno Unito oltre i 48 jet attualmente previsti.

Le notizie riportate dai media britannici suggeriscono che il piano originale di acquisire 138 F-35Bs per tutta la durata del programma potrebbe essere tagliato della metà, il che potrebbe significare che i jet del Corpo dei Marines degli Stati Uniti potrebbero rimanere su base regolare a bordo delle portaerei britanniche.

