REGNO UNITO. E adesso WOFFF: Women Over 50 Film Festival

L’unico festival cinematografico internazionale del Regno Unito dedicato alla celebrazione delle donne over 50 ritorna dal 26 al 30 settembre 2020.

A settembre, il Women Over 50 Film Festival (Wofff) si sposterà online per proiettare 58 cortometraggi internazionali di e sulle donne anziane.

Il festival mira a sfidare gli stereotipi del settore e mettere in luce le esperienze, le voci e i talenti delle donne over 50. È giunto al suo sesto anno e per la prima volta si sposta online a causa del coronavirus.

Oltre a guardare cortometraggi da tutto il mondo, il pubblico può anche partecipare online a 8 sessioni di domande e risposte sui filmmaker. La conferenza annuale Wofff è tenuta da Francesca Sobande dell’Università di Cardiff sulle carriere sullo schermo delle donne anziane di colore, con le leggende dello schermo Viola Davis, Angela Bassett, Halle Berry, Pam Grier e Grace Jones.

Incluso nel programma quest’anno c’è Wings, diretto da Jamie Weston. Una storia d’amore della Seconda guerra mondiale con protagonista l’attore vincitore del BAFTA Miriam Margolyes che il pubblico può vedere con il proprio pass per il festival online ora disponibile per l’acquisto sul sito Wofff.

La cerimonia di premiazione annuale di Wofff ritorna e premierà i film dell’intero programma. I premi assegnati includeranno i vincitori della giuria per la migliore animazione, il miglior esperimento, il miglior documentario, il miglior dramma, il premio per il miglior film studentesco della London Film School, il miglior cortometraggio di Sheddunit Productions e il premio Emerald Life Audience Choice.

Direttore e fondatore di WOFFF, Nuala O’Sullivan ha dichiarato: «Anche se quest’anno non è proprio come previsto, sono estremamente entusiasta della qualità delle proposte che abbiamo ricevuto da tutto il mondo e del programma che abbiamo messo insieme. Quest’anno abbiamo visto il nostro maggior numero di proposte fino ad oggi, il che mi incoraggia ancora di più! Credo che le donne anziane debbano essere viste e ascoltate, indipendentemente dalla loro età, anche per questo motivo. Il trasferimento di WOFFF online consente effettivamente a molte più persone di vedere questi fantastici film con donne anziane su entrambi i lati della telecamera al centro. Non vedo l’ora di vedere la reazione del pubblico e di vedere quali film catturano i cuori e le menti nel nostro sempre popolare Emerald Life Audience Choice Award, che quest’anno tutti possono votare online».

Il programma del festival di 58 cortometraggi, provenienti da 37 paesi, include per la prima volta le iscrizioni di registi in Georgia, Serbia e Trinidad e Tobago.

Nuala O’Sullivan ha infatti aggiunto: «Un altro vantaggio del trasferimento online del festival è stato che molti più registi hanno potuto unirsi a noi nelle nostre sessioni virtuali di domande e risposte sui cineasti. I registi da Tbilisi a Città del Guatemala hanno reso il festival di quest’anno ancora più internazionale che mai. Spero che anche il nostro pubblico si unisca a noi da ogni parte del mondo per guardare questi grandi film e ascoltare i nostri registi internazionali sul loro processo e sulle loro passioni».

I film di Wofff sono tanto vari quanto i registi che li realizzano. Il programma di quest’anno vanta storie d’amore, lavoro, famiglia e covid, oltre a film sulla menopausa, un albero che si innamora di un uomo, Mgf e un campione di confezionamento di sardine.

La line-up del festival include pluripremiate selezioni di festival da registi esperti, nonché film di registi esordienti e studenti. Anna di Dekel Berenson, finalista ai Bafta e selezione ufficiale di Cannes, è il dramma di una madre single più anziana, che vive nell’Ucraina orientale devastata dalla guerra, alla disperata ricerca di cambiamento e amore.

Mentre, Granny: No Problem Like Maria è un documentario di tre minuti, del ventenne Jake Phillips, di Camden, Londra, che cattura come sua nonna in Repubblica Domenicana è sopravvissuta all’uragano Maria nel 2017.

Anna Lotti