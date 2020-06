REGNO UNITO. COVID-19 ha ucciso la moda britannica

La pandemia di coronavirus sta aggravando la crisi dello shopping britannico: le imprese che vanno dai fornitori di abbigliamento economico e alla moda ai venditori di stivali di fascia alta e ai ristoranti annunciano la chiusura dei punti vendita e la conseguente perdita di posti di lavoro.

I fondatori delle società di moda Quiz Plc e Monsoon Accessorize Ltd. hanno annunciato il 10 giugno che hanno avviato il processo di amministrazione controllata nel tentativo di sopravvivere dopo mesi di chiusura. Quiz, con sede nella scozzese Glasgow, dovrebbe chiudere almeno 10 negozi; Monsoon Accessorize, presente sulle principali strade britanniche dagli anni Settanta del Novecento, chiuderà 35 sedi con l’immediata perdita di 545 posti di lavoro; mentre altri 100 negozi Monsoon Accessorize sono a rischio di chiusura, riporta Bloomberg.

Restaurant Group Plc, operatore dei ristoranti a tema italo-americano Frankie e Benny’s del Regno Unito, ha in programma di chiudere circa 125 sedi e di rinegoziare le condizioni di affitto di altre 85. Il proprietario del ristorante ha detto che ha iniziato la ristrutturazione della società. Tra i 2.000 e i 3.000 posti di lavoro saranno interessati nella ristrutturazione.

La pandemia non ha fatto altro che esacerbare le crisi dei rivenditori britannici, alcuni dei quali hanno annunciato ristrutturazioni e chiuso negozi negli ultimi anni. L’intensa concorrenza e il cambiamento dei gusti dei consumatori hanno anche danneggiato l’industria della ristorazione del paese, e la chiusura ha aggiunto ulteriori gravami alle tensioni sulle finanze delle aziende britanniche. Anche se la maggior parte dei rivenditori sarà in grado di riaprire il 15 giugno, c’è ancora incertezza su quando e come i pub e i ristoranti potranno riprendere l’attività.

Anche la più sofisticata Hunter Boot Ltd., nota per la vendita di stivali di gomma indossati dalle celebrità ai festival musicali, non ne è stata immune. La scorsa settimana, un gruppo di azionisti ha iniettato fondi per ricapitalizzare l’attività, e Hunter ha iniziato una revisione strategica. L’azienda ha detto che l’amministratore delegato Vincent Wauters si è ritirato di comune accordo e se ne andrà alla fine di luglio. Il suo ruolo sarà temporaneamente ricoperto da Paolo Porta, che si unisce al marchio di calzature di lusso Jimmy Choo.

Peter Simon, il fondatore di Monsoon Accessorize, sta iniettando fino a 15 milioni di sterline in contanti nell’azienda; ha detto che «semplicemente non poteva sopportare» l’impatto di dover chiudere tutti i suoi negozi in franchising e joint-venture del Regno Unito per quasi tre mesi. Il processo di ristrutturazione potrebbe salvare fino a 2.300 posti di lavoro, e Simon ha detto che Monsoon inizierà i colloqui con i proprietari per «cercare di salvare il maggior numero possibile dei nostri negozi».

Graziella Giangiulio