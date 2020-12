REGNO UNITO. Casa Tolkien sarà una realtà a breve

La casa di John Ronald Reuel Tolkien sta per rientrare nel mercato, ed è stata avviata una campagna di crowdfunding con la speranza che i fan del Signore degli Anelli e di Lo Hobbit sostengano un’iniziativa per l’acquisto, il restauro e la trasformazione della proprietà in un museo dedicato a Tolkien.

La struttura a due piani, a circa 60 miglia a nord-ovest di Londra, fu costruita nel 1924.

Il progetto Northmoor, come riporta The Spaces, ha iniziato la scorsa settimana una campagna di tre mesi per raccogliere almeno 5,3 milioni di dollari per acquistare la casa al 20 di Northmoor Road alla periferia di Oxford, in Inghilterra. Fu lì che Tolkien visse con sua moglie, Edith, e i loro quattro figli, dal 1930 al 1947, e scrisse Lo Hobbit e gran parte della trilogia epica Il Signore degli Anelli.

Northmoor vuole creare un centro letterario nella casa dedicata agli studi di Tolkien: «La base mondiale dei fan di Tolkien è enorme, ma non c’è un centro per Tolkien in nessuna parte del mondo», ha detto Julia Golding, la scrittrice britannica che sta guidando il progetto; «Ci sono centri per Jane Austen, Charles Dickens e Thomas Hardy e, probabilmente, Tolkien è influente quanto loro».

A sostenere l’iniziativa sono numerose celebrità che hanno contribuito a creare un video, tra cui la cantante Annie Lennox, l’attore shakespeariano Sir Derek Jacobi, e gli attori Ian McKellen, John Rhys-Davies e Martin Freeman, che sono apparsi nei film di Tolkien-McKellen nel ruolo di Gandalf, Rhys-Davies nel ruolo di Gimli e Freeman in quello di Bilbo Baggins.

La casa era entrata sul mercato l’anno scorso, per quasi 6 milioni di dollari. Il prezzo richiesto è stato abbassato a circa 5,3 milioni di dollari, prima che fosse ritirata di recente per dare al gruppo il tempo di organizzare il finanziamento.

Gli attuali proprietari avevano acquistato la casa per 1,6 milioni di sterline nel 2004. Nello stesso anno è stata designata come edificio storico, perché Tolkien vi aveva vissuto, il che significava che era «di particolare interesse, che giustificava ogni sforzo per preservarla». Potrebbe non essere stata venduta facilmente a causa delle restrizioni governative per le modifiche.

L’obiettivo di finanziamento del gruppo è di circa 6 milioni di dollari, di cui 5,3 milioni di dollari saranno utilizzati per pagare la casa, e il resto andrà per i lavori di ristrutturazione approvati, i costi di avvio dell’ente di beneficenza e lo sviluppo di programmi letterari.

Graziella Giangiulio