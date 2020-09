PORTOGALLO. Aumentano i Poveri per COVID 19

La pandemia non ha causato solo morte e malattie, ma ha scatenato una nuova ondata di povertà in Portogallo, già una delle nazioni più povere dell’Europa occidentale: estetiste, fisioterapisti, tassisti e altri lavoratori con lavori precedentemente stabili hanno improvvisamente perso il loro reddito. In un Paese dove un quinto della popolazione era già a rischio di povertà ed esclusione sociale, Covid-19 ha improvvisamente tagliato il reddito a migliaia di persone.

La pandemia ha solo aggravato la situazione in un Paese in cui il 21,6% della popolazione era a rischio di povertà e circa 3.000 persone dormivano per strada.

A luglio, c’erano 407.000 persone registrate per avere il sussidio di disoccupazione, anche se gli economisti, i sindacati e i politici dicono che la cifra reale è molto più alta. Inoltre 900.000 lavoratori sono stati licenziati, messi in aspettativa o hanno subito tagli di salario a causa della pandemia al di fuori dei centri di disoccupazione, dalle banche del cibo e dai rifugi in tutto il Paese, sono coloro che solo di recente sono caduti in difficoltà finanziarie e non sono abituati a contare su aiuti esterni, riporta Efe.

Le famiglie che chiedono aiuto sono diverse da quelle che visitavano i banchi alimentari prima del coronavirus: ora ci sono parrucchieri, personal trainer, fisioterapisti, dentisti, estetiste, collaboratrici domestiche, venditori ambulanti e tutta una serie di altri tipi di lavori che hanno visto evaporare le loro fonti di reddito.

Anche se non ci sono ancora dati ufficiali, le istituzioni e i rifugi per i senza tetto hanno osservato un aumento dei cosiddetti “senzatetto con un tetto”: persone che dormono nei rifugi e nelle pensioni per chi non ha un posto dove vivere.

Mentre alcune famiglie non sono ancora cadute così in basso, molte hanno bisogno di sostegno per poter mantenere le loro case: le richieste di assistenza da parte della Caritas Portuguesa sono aumentate del 49% durante la pandemia. La maggior parte di queste erano legate al pagamento dell’affitto o del mutuo.

Tommaso Dal Passo