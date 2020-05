PETROLIO. Riyadh annuncia altri tagli, il prezzo: azzerate le perdite precedenti

I prezzi del petrolio sono aumentati l’11 maggio, cancellando le perdite precedenti dopo che l’Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale e leader dell’OPEC, ha detto che avrebbe tagliato la produzione di petrolio di un ulteriore milione di barili al giorno oltre ai tagli promessi come parte dell’accordo di taglio della produzione dell’Opec+.

I prezzi del petrolio hanno iniziato in rosso le contrattazioni dell’11 maggio, poiché il mercato ha iniziato a temere che si potesse registrare una seconda ondata di casi Covid-19, come alcuni dati in Cina, Corea del Sud e Germania sembravano suggerire.

Entro le prime ore del mattino, tuttavia, i prezzi hanno invertito le loro perdite precedenti e sono schizzati verso l’alto dopo che l’Arabia Saudita ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che sarebbe stata significativamente sovracompensata, ancora una volta, con la sua quota dei tagli di giugno.

Il ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha ordinato ad Aramco di ridurre la sua produzione di greggio a giugno «di un ulteriore milione di barili al giorno, oltre alla riduzione impegnata dal Regno nell’ultimo accordo Opec», riporta la Saudi Press Agency.

Nell’ambito dell’accordo Opec+ in vigore dal 1° maggio, l’Arabia Saudita si è impegnata a ridurre la produzione di petrolio a 8,5 milioni di barili. Con l’ulteriore riduzione volontaria a giugno, i sauditi produrrebbero 7,492 milioni di bpd il mese prossimo, secondo il ministero dell’Energia saudita, ripreso sempre da Saudi Press Agency. Il ministero dell’Energia sta anche ordinando ad Aramco di effettuare ulteriori tagli alla sua produzione mirata di 8,492 milioni di bpd per maggio, dopo aver consultato i suoi clienti.

Il ministero ha sottolineato che il Regno mira, attraverso questo taglio aggiuntivo, a incoraggiare i partecipanti all’Opec+, così come gli altri paesi produttori, a rispettare i tagli di produzione che si sono impegnati a effettuare, e a fornire ulteriori tagli volontari, nel tentativo di sostenere la stabilità dei mercati petroliferi globali», ha detto l’Arabia Saudita il giorno in cui ha anche annunciato misure di austerità economica ‘dure’ come le sue entrate petrolifere – la fonte chiave del reddito di bilancio – sono crollate con il crollo dei prezzi del petrolio.

