PETROLIO. Prima vittima della guerra dei prezzi: lo scisto degli USA

La più grande guerra dei prezzi del petrolio è alimentata dalla pandemia di Covid-19 che sta paralizzando la domanda di combustibili fossili in tutto il mondo. Russia e Arabia Saudita, il secondo e terzo produttore mondiale di petrolio e i primi due esportatori mondiali di petrolio, hanno ingaggiato una guerra al ribasso del prezzo di cui non si vede la fine.

Il Brent è stato scambiato nella fascia bassa di 30 dollari al barile, segnando il minimo in quattro anni, ed è sceso di un altro 5% a 28,60 dollari il 17 marzo; il West Texas Intermediate è sceso del 6,5% il 17 marzo a 26,80 dollari al barile. Entrambi i punti di prezzo avranno gravi danni collaterali per i produttori di petrolio in Medio Oriente, Europa, Russia e Stati Uniti, compresi i produttori di petrolio di scisto.

L’Arabia Saudita ha aperto le danze il 6 marzo, quando ha annunciato che avrebbe aperto i rubinetti del suo apparato di produzione: da allora il Regno ha aumentato la produzione da poco meno di 10 milioni di barili al giorno a 12 milioni e forse fino a 13 milioni di bpd per proteggere e persino aumentare la sua quota di mercato globale; il Regno utilizzerà la sua vasta capacità produttiva di riserva, che è la più grande del mondo. L’Arabia Saudita ha inoltre offerto sconti a molti dei suoi attuali clienti, aggiungendo una pressione al ribasso ancora maggiore sui prezzi globali del petrolio, riporta Asia Times.

La Russia ha seguito l’esempio della concorrenza aumentando la propria produzione, con il ministro dell’Energia Alexander Novak che la scorsa settimana ha dichiarato che il paese ha avuto la capacità di aumentare la produzione di 500mila bpd. Entrambe le parti sostengono di poter durare l’altra in qualsiasi battaglia prolungata sul prezzo del petrolio. La battaglia si svolge nel bel mezzo di una contrazione della domanda di petrolio per l’impatto dell’epidemia di Covid-19.

A prima vista sembrerebbe che Riyadh possa resistere più a lungo di Mosca, dato che il Regno ha uno dei più bassi costi di produzione di petrolio al mondo, che si dice sia inferiore a 10 dollari per produrre un solo barile; l’Arabia Saudita, però, ha anche il più alto punto di pareggio fiscale globale, il prezzo necessario per bilanciare i conti nazionali, intorno agli 80 dollari al barile.

La Russia ha un costo di produzione molto più alto, che va dai 20 ai 40 dollari al barile, a seconda delle diverse valutazioni analitiche. Un vantaggio per la Russia, tuttavia, è il regime fiscale flessibile della nazione. L’anno scorso, quando il prezzo del petrolio era in media a metà degli anni ’60, le tasse governative hanno costituito la maggior parte delle spese per i produttori russi.

I produttori russi hanno pagato allo Stato tra i 34 e i 42 dollari al barile per le tasse di estrazione e i dazi all’esportazione, secondo i calcoli di Bloomberg. Tuttavia, quando i prezzi del petrolio scendono, le tasse diminuiscono con loro nel sistema fiscale russo; la Russia ha anche un punto di pareggio fiscale molto più basso di circa 50 dollari al barile, anche se alcuni in Russia rivendicano un tasso ancora più basso nella fascia bassa dei 40 dollari.

Stando a Moscow Times, una guerra dei prezzi sostenuta con l’Arabia Saudita non finirà bene per la Russia, senza alcuna possibilità che il prodotto interno lordo russo cresca nel 2020, se lo stallo persistesse. Nel frattempo, la guerra dei prezzi sta devastando l’industria petrolifera statunitense.

Molti produttori indipendenti di scisto avevano già problemi di bilancio prima della guerra e sono stati chiamati da investitori frustrati a tagliare i costi, offrire o garantire dividendi e stabilizzare le loro finanze.

