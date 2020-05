PETROLIO. Pandemia e calo della produzione per le Major USA

ExxonMobil ha registrato la scorsa settimana la sua prima perdita trimestrale in 32 anni, nel bel mezzo di un forte calo della domanda derivante dagli sforzi globali per mitigare la diffusione del nuovo coronavirus. Un’altra grande multinazionale americana del petrolio, la Chevron Corp., ha guadagnato profitti nettamente superiori nel primo trimestre, ma ha anche annunciato piani per tagliare ulteriormente gli investimenti in risposta alle complicate condizioni di mercato.

La Exxon ha subito una perdita netta di 610 milioni di dollari tra gennaio e marzo, è la prima volta dal 1988 che la società non ha registrato un profitto trimestrale, riporta Laht. Questo risultato è in netto contrasto con la performance della società nel primo trimestre del 2019, quando aveva registrato un utile netto di 2,35 miliardi di dollari. Il fatturato totale della Exxon è sceso tra gennaio e marzo a 56,16 miliardi di dollari, con un calo del 12% rispetto al primo trimestre del 2019.

Exxon ha dichiarato che la sua perdita netta del primo trimestre è stata trainata da un «onere non monetario di 2,9 miliardi di dollari» dovuto a svalutazioni legate al forte calo dei prezzi del petrolio, tra cui il crollo del 70 per cento del prezzo del greggio West Texas Intermediate (il benchmark petrolifero statunitense) dall’inizio dell’anno a causa della chiusura economica globale.

«Il Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla domanda a breve termine, con conseguente eccesso di offerta sui mercati e pressioni senza precedenti sui prezzi delle materie prime e sui margini», riporta un comunicato Exxon. Nonostante il calo della domanda, Exxon ha prodotto 4 milioni di barili di petrolio equivalente, boe, al giorno nel primo trimestre grazie alla crescita dei suoi progetti in Guyana e nel bacino permiano degli Stati Uniti sud-occidentali.

L’azienda, tuttavia, prevede di ridurre la produzione di 400000 boe al giorno nel secondo trimestre.

Chevron, dal canto suo, ha registrato un utile netto di 3,6 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 31 marzo, in crescita del 36% rispetto al primo trimestre del 2019. Chevron ha dichiarato che i suoi utili sono stati incrementati da «una plusvalenza di 240 milioni di dollari associata alla vendita di attività a monte nelle Filippine e da voci fiscali favorevoli per un totale di 440 milioni di dollari attribuibili all’upstream internazionale».

Ha anche detto di aver ricevuto un aumento dei guadagni di 514 milioni di dollari dagli effetti valutari. Ma ha detto che i suoi ricavi totali sono scesi del 10,5% a 31,5 miliardi di dollari e ha avvertito che il forte calo dei prezzi globali del petrolio, innescato dalla pandemia, avrebbe causato una “depressione” dei suoi risultati finanziari futuri fintanto che le attuali condizioni di mercato persistono.

A questo proposito, ha detto che sta riducendo la sua spesa in conto capitale per il 2020 fino a 2 miliardi di dollari a 14 miliardi di dollari e ha previsto che i suoi costi operativi quest’anno diminuiranno di 1 miliardo di dollari.

Chevron, che ha prodotto 3,24 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno in tutto il mondo nel primo trimestre, con un aumento del 6% rispetto a gennaio-marzo 2019 e un nuovo record trimestrale per la società, ha anche detto che il suo calo della produzione nel secondo trimestre sarà in linea con quello della Exxon, fino a 300.000 boe a maggio e fino a 400.000 boe a giugno.

Lucia Giannini