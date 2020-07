PETROLIO. Aumenta la produzione, ma la Pandemia aleggia sul mercato

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi partner non Opec hanno deciso, il 15 luglio, di aumentare la produzione a partire da agosto. In aprile, il gruppo aveva accettato di tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per compensare la peggiore distruzione della domanda petrolifera della storia di quel mese, circa 27 milioni di barili al giorno a causa della pandemia di Covid-19.

Ora, l’Opec+ modificherà l’accordo di produzione di 1,6 milioni di barili al giorno. Tuttavia, tecnicamente circa 2 milioni di bpd di produzione sono stati destinati a tornare. Ma poiché alcuni Stati membri non hanno rispettato gli obblighi di produzione previsti dall’accordo precedente, in particolare i produttori Opec Iraq e Nigeria, l’accordo richiederà a questi paesi di tagliare la produzione per un totale di 400.000 bpd.

Di conseguenza, si ottiene un aumento della produzione di 1,6 milioni di bpd. Anche se diversi membri hanno barato sui loro obblighi di produzione, alcuni paesi hanno effettivamente tagliato la produzione più del necessario, aiutando il gruppo a raggiungere un tasso di conformità cumulativo e record del 108%. La decisione dell’Opec+ si basa, almeno in parte, sulla speranza che la domanda di petrolio continui ad aumentare nei mesi a venire. Dato che la maggior parte dei paesi ha terminato i blocchi economici in maggio e giugno, la domanda di petrolio è aumentata e le proiezioni indicano che la domanda continuerà la sua lenta ripresa.

La scorsa settimana, l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha aumentato le previsioni sulla domanda di petrolio per il resto dell’anno fino a 92,1 milioni di pbd, con un aggiustamento di 400.000 pbd in più rispetto alle previsioni di giugno. Nel 2019, la domanda globale di petrolio è stata in media di 99,5 milioni di bpd.

Tuttavia, l’Aie ha messo in guardia dell’impatto sui mercati dei nuovi focolai di Covid-19 in numerosi Paesi: «Mentre il mercato del petrolio ha indubbiamente fatto progressi … in alcuni paesi, l’accelerazione del numero di casi di Covid-19 è un dato inquietante che la pandemia non è sotto controllo e il rischio per le nostre prospettive di mercato è quasi certamente al rovescio della medaglia», ha detto l’Aie nel suo rapporto mensile. L’agenzia ha aggiunto che l’allentamento delle misure di blocco in molti Paesi ha causato un forte rimbalzo delle consegne di carburante in maggio, giugno e probabilmente anche luglio.

Alcuni analisti si aspettavano che l’Opec+ prolungasse l’accordo sulla produzione di petrolio per 9,7 milioni di bpd per un altro mese, come hanno fatto a giugno, per mantenere la produzione petrolifera statunitense chiusa a causa dei bassi prezzi.

I prezzi del petrolio sono scesi da oltre 60 dollari al barile a gennaio ai 30 dollari e ora ai 40 dollari al barile, ancora ben al di sotto dei punti di pareggio della maggior parte dei produttori americani di scisto.

Il mese scorso, almeno altri 18 produttori statunitensi di scisto hanno presentato istanza di fallimento, aggiungendosi ad una lista in crescita rispetto ai mesi precedenti. Eppure i produttori dell’OPEC+ stanno coprendo con l’aumento della loro produzione che, con i prezzi ancora bassi di oltre 20 dollari al barile dall’inizio dell’anno, sono ancora abbastanza repressi da mantenere la produzione statunitense inattiva.

È una scommessa rischiosa e simile a quella che l’OPEC ha fatto (e poi ha perso) alla fine del 2014 e del 2015, quando ha inondato i mercati petroliferi mondiali accendendo i rubinetti della produzione petrolifera. Quella mossa ha spinto un gran numero di produttori americani di scisto ad alto costo verso il fallimento a causa dei bassi prezzi, slavo poi riprendersi.

Nonostante tutto, il fattore principale per i mercati petroliferi rimane la pandemia di Covid-19. In particolare, i trader sono alle prese con la durata della pandemia, con la gravità delle nuove epidemie e con l’impatto che avranno gli Stati Uniti e gli altri paesi a causa delle temperature più fredde che si verificheranno nell’emisfero nord in settembre e ottobre.

Nuovi focolai di Covid-19 potrebbero distruggere l’accordo Opec+ e spazzare via abbastanza domanda – dato che l’isolamento seguirebbe nuovi focolai – da causare una possibile ripetizione dell’estrema distruzione della domanda di petrolio vista all’inizio di quest’anno.

Maddalena Ingroia