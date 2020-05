PANDEMIA. Washington denuncia la propaganda congiunta di Mosca e Pechino sul COVID-19

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina e la Russia di aver intensificato la cooperazione per diffondere notizie false sulla pandemia del coronavirus, dicendo che Pechino stava adottando sempre più tecniche affinate da Mosca:«Anche prima della crisi del Covid-19 abbiamo valutato un certo livello di coordinamento tra la Russia e la Repubblica Popolare Cinese nel campo della propaganda (…) Ma con questa pandemia la cooperazione si è accelerata rapidamente», ha detto Lea Gabrielle, coordinatrice del Global Engagement Center del Dipartimento di Stato, che segue la propaganda straniera, ripresa da GeoTv.

«Vediamo questa convergenza come il risultato di quello che consideriamo pragmatismo tra i due attori che vogliono plasmare la comprensione pubblica della pandemia Covid-19 per i loro scopi», ha detto Gabrielle. Il Global Engagement Center ha detto in precedenza che migliaia di account di social media collegati alla Russia stavano diffondendo cospirazioni sulla pandemia, tra cui l’accusa che il virus individuato per la prima volta l’anno scorso nella metropoli cinese di Wuhan è stato creato dagli Stati Uniti.

La Cina ha offeso gli Stati Uniti quando un portavoce del ministero degli Esteri ha twittato su Twitter che l’esercito statunitense ha portato il virus a Wuhan, ma i due Paesi hanno raggiunto una tregua retorica informale alla fine di marzo dopo i colloqui telefonici tra il presidente Donald Trump e il suo omologo Xi Jinping, riporta GeoTv. Le tensioni si sono nuovamente acuite, mentre il segretario di Stato Mike Pompeo spinge la teoria che il virus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan, una posizione che Pechino a sua volta chiama disinformazione.

Sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità che il principale epidemiologo del governo americano, Anthony Fauci, affermano che non ci sono prove che il virus provenga da un laboratorio, e la maggior parte degli scienziati afferma che è emerso in un mercato di Wuhan. L’ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha denunciato recentemente quello che ha definito un tentativo di bollare «fatti oggettivi come disinformazione e propaganda».

Dietro la mentalità di “dare sempre la colpa alla Cina” c’è una sorta di politica sporca, sostenuta da poche persone che spostano i riflettori per un guadagno politico”, ha scritto Cui sul Washington Post. L’8 maggio Xi ha discusso la cooperazione sulla pandemia in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. La Russia «si oppone ai tentativi di alcune forze di usare l’epidemia come pretesto per incolpare la Cina e resterà saldamente al fianco della Cina», ha detto Putin, secondo Xinhua.

Secondo il Global Engagement Center, la Cina ha nuovamente intensificato la sua campagna online per difendere la sua gestione della pandemia: Pechino ha sempre più utilizzato le reti di bot per amplificare il suo messaggio, ha detto Gabrielle: account Twitter diplomatici ufficiali cinesi hanno improvvisamente assistito a un’impennata alla fine di marzo, passando da circa 30 nuovi follower al giorno a più di 720.

Gabrielle ha detto che la Russia e la Cina hanno trovato una “convergenza di narrazioni” sul coronavirus: «Penso che ci siano alcuni esempi in cui abbiamo sostanzialmente visto una narrazione spinta fuori da un attore statale e poi ripetuta da un altro. Quindi li stiamo certamente vedendo rimbalzare l’uno sull’altro ed essenzialmente giocare insieme nello spazio dell’informazione».

Tommaso dal Passo