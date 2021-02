PANDEMIA. Per Lancet, il vaccino russo Sputnik V è affidabile: efficace al 91%

Il vaccino anti covid 19 russo Sputnik V appare sicuro ed efficace, secondo i primi risultati di uno studio pubblicato sulla rivista medica britannica Lancet. La notizia è una spinta per il vaccino che è sempre più acquistato dalle nazioni di tutto il mondo per fermare la pandemia.

Secondo l’Ap, i ricercatori dicono che sulla base dei loro test su circa 20.000 persone in Russia lo scorso autunno, il vaccino è efficace intorno al 91% e sembra anche impedire alle persone di ammalarsi gravemente con Covid-19.

Gli scienziati non legati alla ricerca hanno riconosciuto che la velocità con cui il vaccino russo è stato fatto e distribuito è stata criticata «ma il risultato qui riportato è chiaro (…) Un altro vaccino può ora unirsi alla lotta per ridurre l’incidenza del Covid-19».

Sputnik V è stato approvato dal governo russo l’11 agosto. Alcuni primi risultati sono stati pubblicati a settembre, ma i partecipanti erano stati seguiti solo per circa 42 giorni e non c’era un gruppo di confronto.

L’ultimo studio si basa su una ricerca che ha coinvolto circa 20.000 persone di età superiore ai 18 anni in 25 ospedali di Mosca tra settembre e novembre, di cui tre quarti hanno ricevuto due dosi del vaccino a 21 giorni di distanza l’una dall’altra e gli altri hanno ricevuto un placebo.

Gli effetti collaterali più comunemente riportati sono stati sintomi simil-influenzali, dolore al sito di iniezione e stanchezza. Gli effetti collaterali gravi erano rari in entrambi i gruppi e sono state riportate quattro morti, anche se nessuna è stata considerata il risultato del vaccino.

Lo studio ha incluso più di 2.100 persone di età superiore ai 60 anni e il vaccino è sembrato essere efficace in loro per circa il 92%. La ricerca è in corso, ma a dicembre, il ministero della Salute russo ha detto che avrebbe ridotto la dimensione dello studio dai 40.000 previsti a circa 31.000 volontari che si sono già iscritti. Gli sviluppatori del vaccino hanno citato preoccupazioni etiche sull’uso di placebo.

Il vaccino russo utilizza una versione modificata del comune adenovirus che causa il raffreddore per portare i geni per la proteina spike nel coronavirus come un modo per innescare il corpo a reagire contro il Covid-19; è una tecnologia simile a quella di AstraZeneca e Oxford University, con la differenza che i russi hanno usato un adenovirus leggermente diverso per il secondo richiamo.

Sputnik V ha iniziato a essere usato su larga scala in Russia a dicembre; a gennaio, Putin ha ordinato di iniziare le vaccinazioni di massa.

All’inizio di gennaio, il fondo russo per gli investimenti diretti che ha finanziato il vaccino, Ridf, ha detto che oltre 1 milione di russi sono già stati vaccinati con l’iniezione sviluppata a livello nazionale. Alcuni media russi hanno messo in dubbio il numero e suggerito che il lancio è stato molto più lento, con molte regioni russe che riportano un piccolo numero di vaccinazioni.

Al di fuori della Russia, lo Sputnik V ha ricevuto l’autorizzazione in più di una dozzina di paesi, comprese le ex repubbliche sovietiche di Bielorussia, Armenia e Turkmenistan; nazioni dell’America Latina tra cui Argentina, Bolivia e Venezuela; alcune nazioni africane oltre a Serbia, Iran, Palestina ed Emirati Arabi.

Nell’Unione Europea, il vaccino ha ricevuto un’autorizzazione iniziale in Ungheria ed è ancora soggetto all’approvazione finale del Centro Nazionale della Salute Pubblica del paese.

Lotti del vaccino sono già stati forniti a sei paesi. In tutto, più di 50 paesi hanno presentato domande per 2,4 miliardi di dosi, ha detto Rdif.

Inoltre l’Algeria inizierà a produrre il vaccino Sputnik V nelle prossime settimane, secondo l’agenzia nazionale algerina per i prodotti farmaceutici.

Graziella Giangiulio