PANDEMIA. Netflix sfonda il tetto dei 200 milioni di abbonati

Netflix ha segnalato, la scorsa settimana, la crescita degli abbonati più forte del previsto nell’ultimo trimestre, tenendo testa ai nuovi rivali di streaming con una utenza bloccata a casa durante la pandemia di coronavirus. La società ha aggiunto circa 8,5 milioni di abbonati paganti nel trimestre per raggiungere 203 milioni, superando i 200 milioni nonostante i recenti aumenti di prezzo.

Le azioni di Netflix, riporta Space Daily, hanno guadagnato più del 12% negli scambi, dopo i cali precedenti. I profitti sono scesi a 542 milioni di dollari nel quarto trimestre, rispetto ai 587 milioni di dollari dello stesso periodo del 2019. Ma le entrate complessive nel trimestre sono aumentate del 21,5 per cento a 6,6 miliardi di dollari.

Per l’intero anno, Netflix ha aggiunto i 37 milioni di iscrizioni a pagamento, secondo il rapporto sui guadagni.

Le iscrizioni a pagamento sono aumentate del 23% nell’ultimo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma le entrate medie per iscrizione sono state piatte, secondo l’azienda della Silicon Valley.

Anche se Netflix ha aumentato leggermente le tariffe negli Stati Uniti alla fine dell’anno scorso, la maggior parte, circa l’83%, dei suoi nuovi abbonati proveniva da fuori del Nord America.

Netflix ha investito molto in spettacoli e film originali per rendersi un servizio indispensabile nel sempre più competitivo mercato della televisione in streaming.

Nella comunicazione agli azionisti, Netflix afferma che: «La grande crescita dell’intrattenimento in streaming ha portato i concorrenti tradizionali come Disney, WarnerMedia e Discovery a competere con noi in nuovi modi, cosa che ci aspettavamo da molti anni (…) Questo è, in parte, il motivo per cui ci siamo mossi così rapidamente per crescere e rafforzare ulteriormente la nostra offerta di contenuti originali in una vasta gamma di generi e nazioni».

Netflix ha detto che le sue produzioni sono tornate attive nella maggior parte delle regioni dopo essere state messe in crisi dalla pandemia.

Graziella Giangiulio