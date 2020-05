PANDEMIA. L’UE prevede una recessione biblica

L’Unione Europea ha previsto “una recessione di proporzioni storiche” a causa dell’impatto del coronavirus con un calo della produzione di oltre il 7 per cento, nella sua prima previsione ufficiale dei danni che la pandemia sta infliggendo all’economia del blocco europeo.

L’economia delle 27 nazioni dell’Ue dovrebbe contrarsi del 7,5% quest’anno, prima di crescere di circa il 6% nel 2021. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, più di 1,1 milioni di persone hanno contratto il virus in tutta Europa e più di 137.000 sono morte.

Dati non chiari sull’epidemia, bassi tassi di test e la pressione sui sistemi sanitari fanno sì che la vera portata della pandemia sia probabilmente molto maggiore, riporta Al Jazeera. Con il rallentamento della diffusione nella maggior parte dei paesi europei, le persone si stanno prudentemente avventurando fuori dal confino e stanno gradualmente tornando al lavoro. Tuttavia, in mezzo alle preoccupazioni per una seconda ondata di epidemie, restano in vigore rigide misure sanitarie e il ritorno a una vita normale è lontano almeno mesi.

La pandemia ha danneggiato i consumi, la produzione industriale, gli investimenti, il commercio, i flussi di capitale e le catene di approvvigionamento e il mondo del lavoro. Si prevede che il tasso di disoccupazione in tutta l’Ue salirà dal 6,7% nel 2019 al 9% nel 2020, per poi scendere a circa l’8% nel 2021, ha detto la Commissione.

Anche se il virus ha colpito tutti i paesi membri, l’entità dei danni che alla fine infliggerà dipenderà dall’evoluzione della malattia in ciascuno di essi, dalla capacità di resistenza delle loro economie e dalle politiche che metteranno in atto per rispondere. Italia, Grecia, Spagna e Portogallo saranno tra i paesi più colpiti dagli effetti economici della pandemia, mentre Lussemburgo, Malta e Austria dovrebbero resistere meglio allo shock.

Il Pil greco si contrarrà maggiormente, del 9,7 per cento, con l’Italia che registrerà la seconda recessione più profonda del 9,5 per cento e la Spagna del 9,4 per cento. L’Italia, il paese dell’Ue più colpito dal coronavirus, vedrà il suo deficit di bilancio aumentare maggiormente, all’11,1 per cento del Pil quest’anno dall’1,6 per cento dell’anno scorso, ma scenderà al 5,6 per cento nel 2021, secondo le previsioni della Commissione. Il deficit della Spagna supererà di poco il 10 per cento quest’anno, rispetto al 2,8 per cento del 2019, e la Francia si avvicinerà con un gap di bilancio del 9,9 per cento quest’anno. La Commissione prevede che l’anno prossimo scenderà al 4,0 per cento.

Luigi Medici